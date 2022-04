Huracán: Yael Meyer publica su primer EP en español

Ya está disponible en las plataformas digitales Huracán, el nuevo EP de la cantautora chilena afincada en EE.UU, Yael Meyer. Se trata de una producción de cinco canciones, que según la artista, tienen un cariz autobiográfico. Además, es su primer lanzamiento cantado íntegramente en su idioma natal.

“Huracán es un viaje hacia el interior del corazón, visitando todas las emociones que ahí residen haciéndonos humanos frágiles y fuertes a la vez”, relata Yael sobre el lanzamiento, el que fue grabado entra Santiago y Estados Unidos.

Según ella, además del idioma, hay otros puntos novedosos. “A diferencia de producciones anteriores, este es un disco de sonoridad más intensa y épica, en el que busqué destacar las guitarras eléctricas distorsionadas en contraste con elementos más sutiles”.

La artista es la chilena con más presencia en la plataforma Netflix -de hecho su música sonó en la serie The Rain- y en su más de quince años de carrera ha publicado discos como Common Ground, Everything Will Be Alright y Warrior Heart, los que han tenido buena aceptación de la crítica.