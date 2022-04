¿Qué le pasa a Ezra Miller? El caso del otro actor de Hollywood en problemas

Al contrario de sus compañeros de reparto Eddie Redmayne y Jude Law, Ezra Miller no estaba en Londres a comienzos de la semana pasada. El actor de 29 años se encontraba en Hawái, lejos del barullo que levantaba en la capital inglesa la avant premiere de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore. Según reportes, el estudio no tenía contemplado que el intérprete acudiera el evento pese a que la tercera película de la franquicia incluye a su personaje, el mago Credence Barebone.

Pero en ese estreno debe haber retumbado la noticia que explotó el lunes 28 de marzo: Miller fue detenido por la policía de Hilo, en el único estado insular de EE.UU., tras ser acusado de delitos de alteración del orden público y acoso. Las autoridades locales detallaron que mientras estaba en un bar el actor se alteró y empezó a gritar improperios a los asistentes cuando empezaron a cantar. “Tomó el micrófono de una mujer de 23 años que cantaba karaoke y luego se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos”, señaló la publicación.

En ese momento fue liberado tras pagar una fianza de US$ 500, pero al día siguiente el escándalo se agigantó, luego de que una pareja presentara una orden de restricción temporal en contra del intérprete. La acción especificaba que, tras su arresto del lunes, el intérprete llegó hasta su habitación y le lanzó una amenaza directamente a él. “Te enterraré a ti y a tu puta esposa”, indicó el informe policial. Además, acusaron que Miller robó la billetera del hombre y el pasaporte de la mujer.

El actor es parte del mundo del cine desde el estreno del filme independiente Afterschool (2008), de Antonio Campos, y se consolidó como una promesa de la industria gracias a títulos como Tenemos que hablar de Kevin (2011) y Las ventajas de ser invisible (2012). Esa fama lo llevó a ser confirmado en 2014 como Flash en las películas de DC Comics y un año después a sumarse al elenco de la primera parte de la saga Animales fantásticos, dos franquicias de Warner Bros. que le han demandado la mayor parte de su tiempo durante el último lustro.

Ahora el mismo estudio habría tomado una decisión categórica en respuesta al turbulento presente de Miller. El miércoles 30, dos días después de ser detenido, se desarrolló una reunión de emergencia entre los máximos responsables de la firma para tratar su caso. Según sostiene la revista Rolling Stone, el consenso de esa junta habría consistido en poner en pausar en todos los proyectos que tengan a la cabeza al intérprete.

En un cambio previo –y que, a la luz de los últimos hechos, debe agradecer–, la compañía ya había anunciado que movería de noviembre de este año a junio de 2023 el estreno de The Flash, la primera cinta en solitario del actor en la piel del superhéroe. Esa postergación le da algo más de tiempo a la firma para crear a una estrategia que ataje la crisis de su protagonista. Pero, en el corto plazo, estarían suspendidas sus futuras apariciones como el personaje en nuevos proyectos.

En tanto, en el rodaje de la superproducción en cuestión, dirigida por el cineasta argentino Andy Muschietti, su desempeñó tampoco habría sido óptimo. Miller habría tenido “crisis frecuentes” durante las filmaciones de 2021 y se la habría visto “perdido”, de acuerdo con una persona anónima citada por Rolling Stone. “Ezra tendría un pensamiento en (su) cabeza y diría: ‘No sé lo que estoy haciendo’”, apuntó la fuente, que también habría recalcado que no hubo ni “gritos ni arrebatos violentos” en esa trastienda.

De todos modos, el estudio ya estaba advertido del complejo comportamiento de su estrella. En abril de 2020 circuló por internet un video en que se advierte cómo el intérprete está asfixiando a una mujer en un bar en Islandia. La situación finalizó con su expulsión del lugar, y únicamente no siguió escalando porque no se realizó una denuncia formal en su contra. Hasta ahora, el actor no se ha referido públicamente a ese episodio.

Este año ya había causado desconcierto. Sin ningún tipo de contexto, en enero pasado, Miller compartió un video en sus redes sociales en que aludió a un grupo del Ku Klux Klan en Carolina del Norte, asegurándoles a sus integrantes que si no se suicidaban, “lo haremos por ustedes si eso es lo que quieren”. Debajo, en la descripción del video, escribió: “Aunque me reconozco como un payaso, confíen en mí y tómense esto en serio”.

Reconocido defensor del uso de armas (“la gente necesita protegerse”, ha dicho), el intérprete también ha hablado como miembro de la comunidad LGBTQIA con el desenfado que lo caracteriza. “No luchamos por la igualdad. Ninguno de estos conflictos contra los sistemas de opresión son luchas por la igualdad. Son luchas por la certera consideración de la supremacía. Somos mejores en el sexo que todos ustedes. Somos mejores en el arte. Somos mejores en la guerra”, dijo a la edición británica de la revista GQ en 2020 quien se considera no binario y en su idioma ocupa los pronombres “they/them”.

“La gente no me entiende”, lanzó a ese mismo medio. “No tengo la intención de que lo hagan, ¿sí? Quiero cierta cantidad de confusión y me siento cómodo compartiendo eso. Tengo planes que ni un alma, ni siquiera en mis esferas más cercanas, conoce”.