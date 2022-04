La tragedia de Paul Auster: su hijo es procesado por sobredosis de droga a su bebé

La noticia del fin de semana en el planeta literario no fue ni un premio ni un lanzamiento. A la luz pública salió que Daniel Auster, de 44 años, el hijo del reconocido escritor Paul Auster, fue procesado este domingo por los cargos de homicidio involuntario, homicidio por negligencia criminal y poner en peligro el bienestar de un niño, según una denuncia penal presentada en la corte, en Brooklyn, Nueva York.

El juez fijó su fianza en $100,000 en efectivo o una fianza de $250,000, y además tendrá que volver a la corte para una audiencia el jueves para determinar si hay suficiente evidencia para que el caso continúe.

Todo esto porque el pasado 1 de noviembre, Auster vio cómo su pequeña hija Ruby, de 10 meses de vida, se encontraba con “labios azules y los ojos rígidos” y declaró que trató de salvarla usando Narcan, el tratamiento al que se suele recurrir cuando hay sobredosis de opioides.

Daniel Auster declaró -según informa el New York Times- que se inyectó heroína después de que su esposa se fue al trabajo y luego se acostó para dormir una siesta con Ruby a su lado en la cama, cuando se despertó, la niña estaba “azul, sin vida e inconsciente”. El Daily Mail informa que el asistente del fiscal de distrito, Tien Tran, dio cuenta que se encontró a Ruby con una cantidad alarmante de fentanilo y heroína en su cuerpo, sin embargo, aún falta por determinar cómo llegaron a su sistema.

La bebé fue encontrada inconsciente el 1 de noviembre en la casa de Bergen Street en Park Slope, Brooklyn, y fue declarada muerta en el Hospital Metodista de Brooklyn. Según informa el New York Times, la madre de Ruby, Zuzan Smith, esposa de Daniel Auster, le dijo a la policía que el bebé estaba despierto y parecía estar bien antes de irse a trabajar esa mañana.

Según el New Yorker, no es la primera vez que Daniel Auster tiene un roce con la ley. Ya de adolescente comenzó a frecuentar clubes en la ciudad de Nueva York y se metió en las drogas. El señero medio cuenta que en 1996 tuvo que cumplir una sentencia. “Cuando tenía dieciocho años, estaba presente en el apartamento cuando Michael Alig, un ex promotor del club, y su compañero de cuarto, Robert Riggs, asesinaron a un traficante llamado Andre Melendez. Auster recibió tres mil dólares del dinero de Meléndez a cambio de su silencio, y luego se declaró culpable de posesión de propiedad robada y cumplió una libertad condicional de cinco años”.

Con su padre, Paul Auster, Daniel no tiene ningún tipo de relación. Consultado por el New York Times, no quiso referirse al caso. Su madre es también una reconocida escritora, Lydia Davis, narradora y traductora, además de ensayista. De hecho, en Chile se puede encontrar su volumen Ensayos I, editados por la trasandina editorial Eterna Cadencia. Aunque Davis y Auster actualmente están separados. De hecho, el primero mantiene una relación con la escritora Siri Hustvedt.

De Auster padre, se pueden encontrar sus libros en nuestro país sobre todo el último, La llama inmortal de Stephen Crane, vía Seix Barral.