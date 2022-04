Andrew Garfield anuncia su retiro momentáneo de la actuación: “Necesito ser un poco normal por un tiempo”

“Descansar un poco y recalibrar el futuro”. Ese es el plan de Andrew Garfield, al menos por el momento. Desde 2016 que viene acarreando una carrera vigorosa sin interrupciones, participando en múltiples películas, series y obras de teatro. El año pasado estuvo en tres películas: Los ojos de Tammy Faye, Spiderman: Sin camino a casa y Tick, Tick, Boom! Esta última fue la responsable de su segunda nominación a los Oscar como mejor actor, estatuilla que finalmente fue entregada a Will Smith.

This image released by Netflix shows Andrew Garfield in a scene from "Tick, Tick...Boom!" (Macall Polay/Netflix via AP)

Pese momento exitoso que atraviesa en lo profesional, Garfield confirmó que desea tomarse un descanso profesional. “Tengo que reconsiderar qué quiero hacer próximamente, quién quiero ser y sentirme como una persona normal por un tiempo”, señaló en una entrevista con la revista Variety. Su intención es descansar tras “el desgaste de la temporada de premios”.

Sin embargo, manifestó que su intención no es quejarse del reconocimiento que ha recibido a lo largo de su carrera. Simplemente, necesita pasar sus 39 años con más tranquilidad y “ser un poco normal por un tiempo”.

El último trabajo de Garfield fue en la mini serie Under the banner of heaven, producida para la plataforma de streaming Hulu y basada en la novela true crime del escritor estadounidense Jon Krakauer. En ella, el actor interpretará a Jeb Pyre, un detective que debe investigar una serie de crímenes perpetuados por una organización perteneciente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días.

La serie se estrena este jueves 28 de abril, y será distribuida internacionalmente a través de Disney + y Star.