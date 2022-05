Zeta Bosio: “Para nosotros ser Soda Stereo es esto: desafiar a la gente y bancársela”

“Mirá, nuestra música sigue estando vigente sin que hagamos nada”, suelta Héctor “Zeta” Bosio (63), el histórico bajista de Soda Stereo, desde el otro lado de la pantalla cuando habla del interés actual por la música del legendario trío argentino, que integró junto a Charly Alberti y Gustavo Cerati. Es por ello, dice, que se justifica volver a la carretera, esta vez con un espectáculo que homenajea la carrera de la banda y su líder fallecido tras una larga agonía en 2014.

Gracias Totales, la célebre frase con que Cerati cerró la despedida del grupo, es el nombre del espectáculo que este martes 3 de mayo llega al Estadio Monumental, como una celebración de la carrera de la banda. Se trata de una gira que arrancó en febrero de 2020 en Bogotá y que tuvo a Chile en su intinerario hasta que la pandemia obligó a posponerlo. En escena, Bosio y Alberti vuelven sobre el cancionero más popular del grupo, acompañados en escena por una selección de invitados como cantantes principales, entre los que están Álvaro Henríquez, Rubén Albarrán, Benito Cerati y Fernando Ruiz Díaz.

Zeta Bosio

También, de forma remota, estarán otros nombres igualmente destacados de la canción latina del últmo tiempo, como Adrián Dárgelos -de Babasónicos-, Andrea Echeverri, Juanes, Julieta Venegas, Mon Laferte, Draco Rosa, León Larragui, Walas, Gustavo Santaolalla y hasta el líder de Coldplay, Chris Martin.

Pero también hay guiños. En escena sumarán otros músicos que en su momento tocaron junto a la banda, como Richard Coleman y Fabián “el Zorrito” von Quintiero, el histórico tecladista que acompañó a la banda, e incluso subió con ellos a la histórica noche de 1987 en que Soda Stereo dio un salto como un fenómeno masivo a nivel continental. Sin embargo, pese a lo transversal del nombre, la idea no ha estado exenta de críticas de quienes cuestionan hacer el show sin la presencia de Cerati o que parte de sus invitados lo hagan vía virtual.

El reencuento

-¿Cuál fue el punto de origen para Gracias Totales?

-Cuando hicimos lo del Circo (Séptimo Día, espectáculo del Cirque Du Soleil basado en la música del grupo en 2018), estuvo maravilloso. Tuvimos la oportunidad de digitalizar todos los tracks, recatar las cintas originales, entonces eso quedó. Cuando veíamos el espectáculo con Charly, veíamos que la gente vibraba con el sonido fuerte, como si estuviera la banda tocándola, las cantaban, se emocionaban, había una conexión con la música. Entonces fue sumar dos más dos; nos juntamos con Charly en su sala a tocar con las pistas. Lo pasamos muy bien, a nosotros nos pegaba y nos acostumbramos a como que estábamos tocando con Gustavo. Entonces dijimos ‘hay algo que tenemos que hacer’.

-¿Cómo es esa sensación de estar tocando con Gustavo pero no verlo?

-No podés ir a tomarte algo después (ríe). Pero sí está tocando, lo sentís, ahí está la nota sonando. Es magia. Pero claro, con Charly trabajamos juntos con un método durante 15 años, aprendimos juntos, y lo fuimos perfeccionando. Entonces cuando nos juntamos a trabajar lo hacemos de esa manera. Por eso nos calzamos el traje de Soda, porque lo podemos hacer. Nos falta poder hacer las otras cosas, pero sabemos como trabajarlo y lo podemos reproducir.

Soda Stereo

-¿Cómo ha sido reencontrarse con la leyenda de Soda Stereo?

-Cuando te ponés el traje de Soda, sos un blanco móvil, te disparan por todo, nos pasó con Dynamo (1992), con Sueño Stereo (1995), fue por eso que nos quisimos sacar ese traje. Ahora vamos a tratar de disfrutarlo como si fuera la última vez porque es muy lindo hacerlo. Prefiero pensar que puedo seguir tocando estos temas y se arma una fiesta increíble. Este Gracias Totales, es un gracias a todos esos años.

-Y Soda atravesó buena parte de tu vida...

-Estas canciones representan mi vida, de gran parte de mi vida, fue lindo haberlas hecho, uno lo vive ahora con los números, pero Persiana Americana no sabíamos que iba a ser un hit en ese momento, había inseguridad. He tocado estas canciones con otros bateristas muy buenos, pero no suenan igual que con Charly, hay algo en el ensamble. Estuvimos 15 años juntos, vivimos todo eso, más todo lo que pasaba después, cuando los levantábamos, comíamos juntos ¡es ridículo que tenga que explicar esto! pero hay gente que dice que no tengo derecho a estar aquí...¡y cómo no voy a estar, si estuve toda la vida!

-Sobre esto último ¿cómo tomas las críticas en las redes sociales sobre la iniciativa? Algunos cuestionan que se presenten sin Gustavo...

-Yo estaba preparado. Siempre que fuimos Soda Stereo éramos uno más que tenía que pelearla todos los días, que teníamos que estar a la altura, con show sorprendente, teníamos que esforzarnos mucho. Y siempre nos criticaron, siempre, con Dynamo fue terrible. Pero nosotros, en vez de deprimirnos, nos agarraba el empoderamiento para darlo vuelta, y al final terminó convertido en un disco clásico. Para nosotros ser Soda es esto: desafiar a la gente y bancársela.

-¿Pero ves lo que sale en las redes sociales?

-Hoy en día, si estás atento a las redes sociales estás loco; si las redes sociales están para que la gente evacúe (ríe), descargue sus necesidades, es terapeútico. A veces me encanta, a veces lo leo ¡hasta cuando se ensañan conmigo me hacen reir! pero la verdad es una; a mí no me van a decir que yo estoy ursurpando un lugar que es mío, es lo único que falta.

-Para este tipo de concierto ¿tuvieron alguna referencia? uno piensa cuando han sacado hologramas de artistas fallecidos, como pasó con Tupac Shakur, o recientemente, que Paul McCartney hizo en vivo un dueto con Lennon gracias al registro del documental Get Back

-En mi cabeza, cuando lo cranee, me acordé de la noche del homenaje a Freddy Mercury, porque la ví. Me gustaba que vinieran cantantes de distintos estilos que muchos no tuvieran nada que ver, y no sabías quien venía después, me gustaba la sorpresa. Esa fue un poco la idea básica.

Entre Henríquez y Chris Martin

-Entre los músicos invitados al show, está Álvaro Henríquez, quien había conocido a Gustavo cuando vivía en Santiago ¿por qué decidieron sumarlo?

-Álvaro es un tipo que admiramos mucho. Tiene una voz superdotada y cuando hicimos el research de artista, armamos una lista ideal. Empezamos a ver videos, revisar mucho, pero queríamos mantener un concepto; algo que tuviera afinidad con la banda, no porque le interese hacer un negocio con Soda, sino que escuchó los discos, habló bien de la banda, fue parte de la carrera. A Mon Laferte me la crucé en el Lollapalooza y era como una fan, me dijo que le encantaba Soda ¡y es Mon Laferte! Juanes lo mismo. Entonces necesitábamos voces. Gustavo tenía un registro muy variado; podía cantar muy alto o muy bajo, y las altas son difíciles. Un día apareció un video y notamos que Álvaro estaba muy en el tono, lo llamé, le digo ‘Álvaro, gusto conocerte me gustaría saber si te gustaría ser parte de esto’. Todo se hizo así.

Gracias Totales en su parada por El Campín de Bogotá.

-En el show también está anunciada la participación virtual de Chris Martin, el líder de Coldplay. Él ya ha cantado en vivo De Música Ligera, lo hizo en Argentina el 2017 ¿cómo es que él llegó a conocer la música de Soda y cómo gestionaron su participación?

-Chris Martin nos contacta por un amigo argentino en común que vive en Inglaterra, Nacho Figuera. Era fanático de Soda, había conocido los discos por Nacho y tenía muchas ganas de tocar ese tema en Argentina porque le fascinaba. Quería que tocáramos con él, en el Estadio Único de La Plata, pero Charly no podía. Quedó el contacto, y cuando empezamos a armar esto, lo primero que pensamos fue que para De Música Ligera tenemos que ir a buscar a Chris Martin. También fuimos a buscar a otros artistas internacionales y no nos fue tan bien, pero con Chris Martin, la relación fue maravillosa desde el primer momento. Ojalá tengamos la posibilidad de tenerlo presente en el show de cierre.

-¿Cómo encuentras que le sale De Música Ligera a Chris Martin?

-No le sale como a Gustavo, le sale más parecida a él. Tiene la buena voluntad de cantarla en español, pero la dificultad que no tiene la pronunciación correcta, pero me gusta el aire, me gusta la actitud, la intención. No es tan fácil ¡estamos hablando de Chris Martin! me parece buenísimo que esté y la relevancia que le da. Del lado de la despedida podemos hacer mucho, pero del lado del homenaje la imagen de Gustavo tiene que quedar arriba, donde tiene que estar.