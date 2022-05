Time after time: Cyndi Lauper se encuentra trabajando en documental sobre su vida

La cantante Cyndi Lauper, famosa por sus canciones hiteras durante los 80, será la protagonista de un próximo documental llamado Let the canary sing.

Según informa el sitio NME, el filme tratará el ascenso de la cantante desde su infancia en Queens, Nueva York, hasta la cima de las listas de éxitos pop con canciones inolvidables como Girls just want to have Fun, All through the night o Time after time.

El documental será dirigido por Alison Ellwood, y aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento. De acuerdo a NME, se dice que el documental está actualmente en fase de producción a través de la División de Contenido Premium de Sony Music Entertainment.

“Como mucha gente, cuando Cyndi Lauper irrumpió en la escena musical a principios de los 80, asumí que era otra estrella joven que experimentaba un ascenso meteórico a la fama y el éxito gracias a MTV “, dijo Ellwood en un comunicado. “Sus videos musicales eran salvajes y coloridos, sus canciones como Girls just want to have fun [1983] eran contagiosas. Pero resulta que su historia es una de duros golpes, trabajo duro y tenaz determinación”, agrega.

Asimismo, Cyndi Lauper es una activista de las minorías sexuales, por lo que fundó la organización True Colors United en 2008. Su labor fue reconocida por la ONU, en 2019.