“Él era el amor de mi vida. Pero él también era esta otra cosa”: las frases que marcan el testimonio de Amber Heard contra Johnny Depp

Durante la tarde del pasado miércoles y en lo que va de este jueves, la actriz Amber Heard dio inicio a su testimonio en el estrado en medio del mediático juicio contra su ex esposo, Johnny Depp, donde existen acusaciones mutuas de difamación y violencia doméstica.

Así, la intérprete repasó su infancia, su juventud, su carrera y llegó hasta el momento en que comenzó el romance con Depp, afirmando que ocurrió en las filmaciones de Diario de un seductor, cinta que protagonizaron en 2011. También abordó el período en que, según sus testimonio, habrían empezado las agresiones físicas y verbales de parte de su expareja.

En todo momento, la actriz se mostró afectada y compungida frente al recuerdo. Aquí, sus frases más relevantes:

“Estábamos sentados uno al lado del otro, estábamos conversando. No había pelea ni discusión. Bebíamos, hablábamos, escuchábamos música y fumábamos cigarrillos. Estábamos sentados en el sillón y le pregunté por su tatuaje en el hombro. Se veía como marcas negras. No sabía lo que decía. Era un tatuaje muy borroso que no se podía leer. Me dijo que decía Wino. Pensé que estaba bromeando, porque no parecía decir eso y me reí. Solo me reí porque creí que estaba bromeando y él me abofeteó el rostro. No sabía qué más hacer, supuse que todo eso era una broma”.

Jim Lo Scalzo/Pool via REUTERS

“Sabía que estaba mal y sabía que tenía que dejarlo. Y eso es lo que me rompió el corazón. Porque no quería dejarlo”.

“Cuando estaba cerca de Johnny, sentía que era la persona más hermosa del mundo. Él me hacía sentir que yo valía un millón de dólares”.

“Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo”.

Jim Lo Scalzo/Pool via REUTERS

“Él era el amor de mi vida. Pero él también era esta otra cosa. Y la otra cosa era algo horrible”.

“Nada de lo que hice logró que dejara de pegarme. Nada. Traté durante más de un año, tal vez dos, de simplemente no responder físicamente, no responder verbalmente, solo mirarlo fijamente, traté de congelarme, traté de irme a un lugar diferente. Trataría luego agredirlo verbalmente, intentaría amenazarlo con que si me golpeaba de nuevo llamaría a la policía”.

“Siento esta bota en mi espalda. Simplemente me pateó en la espalda. Caí al suelo y me agarré. Nadie dijo nada, nadie hizo nada. Me sentí tan avergonzada de que él pudiera patearla al suelo frente a la gente”.

“Esto es típico de las disculpas que él me daba cuando se excedía físicamente”, testificó Heard sobre un mensaje de texto de disculpa. “Me alentó porque pensé que significaba que él entendía que realmente podía lastimarme. A veces pensaba que no entendía cuánto podía lastimarme físicamente”.

Johnny Depp y Amber Heard esta semana en el juicio. Jim Lo Scalzo/Pool via REUTERS

“Simplemente era más de lo que podía manejar. No sé cómo desintoxicar a alguien”.

“En este punto de nuestra relación, ambos nos decíamos cosas terribles. Nos gritábamos. Desafortunadamente, cuando Johnny comenzaba a golpearme, él simplemente ganaba”.