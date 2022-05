Muere Fred Ward, actor de Las reglas del juego y Los elegidos

Fred Ward, un actor veterano que aportó ternura a personajes rudos en películas como The Right Stuff (Los elegidos), The Player (Las reglas del juego) y Tremors (Terror bajo la tierra), falleció. Tenía 79 años.

Ward murió el pasado domingo, informó el viernes su publicista, Ron Hofmann. No se reveló la causa o el lugar del deceso a solicitud de la familia.

Ward recibió un Globo de Oro y compartió el premio al mejor elenco en el Festival de Cine de Venecia por su trabajo en Short Cuts (Vidas cruzadas) de Robert Altman, e interpretó al personaje principal en Remo Williams: The Adventure Begins (Remo Williams, sin armas pero mortífero). También alcanzó nuevas alturas interpretando al astronauta del Mercury 7, Virgil “Gus” Grissom, en la película de 1983 nominada al Premio de la Academia The Right Stuff.

“Devastado por enterarme del fallecimiento de mi amigo, Fred Ward”, tuiteó el actor Matthew Modine, quien trabajó con Ward en Short Cuts y Equinox de Alan Rudolph. “Una fachada dura que cubre emociones tan profundas como el Océano Pacífico. Buena suerte amigo”.

Ward, un exboxeador y leñador en Alaska y cocinero de comida rápida que sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, era un nativo de San Diego que era en parte Cherokee. Uno de sus primeros papeles importantes fue junto a Clint Eastwood en Escape From Alcatraz (Fuga de Alcatraz) de 1979.

“Lamento la pérdida de Fred Ward, quien fue tan amable conmigo cuando trabajamos juntos en ‘Remo Williams’”, tuiteó la actriz Kate Mulgrew. “Decente, modesto y absolutamente profesional, desarmaba con una sonrisa que era a la vez cálida y traviesa”.

Los otros papeles de Ward incluyeron a un policía desaliñado que persigue a un criminal psicótico interpretado por Alec Baldwin en Miami Blues (Peligro en Miami) de George Armitage. Fue un padre formidable e intimidante tanto para el personaje de Freddie Prinze Jr. en Summer Catch (Un verano inolvidable) como para el personaje principal de David Spade en Joe Dirt (Las aventuras de Joe el sucio).

Ward interpretó al presidente Reagan en el thriller de espionaje de la Guerra Fría Farewell de 2009 y tuvo un papel secundario en la película de acción de 2013, 2 Guns(Dos armas letales), protagonizada por Denzel Washington y Mark Wahlberg.

En la comedia de terror Tremors, Ward hizo dupla con Kevin Bacon para interpretar a un par de reparadores que terminan salvando una comunidad del desierto de Nevada acosada por enormes serpientes subterráneas.

Con la sexualmente cargada Henry & June (Henry y June), que recibió una clasificación NC-17 (no apta para menores de 17 años) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés), Ward mostró más que solo agallas. En la película, basada en el libro de Anais Nin y dirigida por Philip Kaufman, interpretó al novelista Henry Miller junto a Nin y su esposa, June. “Mi trasero parece haber tenido algo que ver con (esa calificación)”, dijo al diario The Washington Post.

También volvió a trabajar con Altman en la sátira de Hollywood de 1992 The Player, en el papel del jefe de seguridad de un estudio, e interpretó a un activista sindical y compañero de trabajo de Meryl Streep en Silkwood de Mike Nichols en 1983.

Ward demostró sus habilidades para la comedia interpretando a un terrorista que planifica una explosión en los Premios de la Academia en Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (¿Y dónde está el policía? 33 1/3: El insulto final) de 1994.

En la pantalla chica, tuvo papeles recurrentes en ER de NBC como al padre de Abby Lockhart (Maura Tierney) en 2006-2007 y apareció como estrella invitada en series como Grey’s Anatomy, Leverage y United States of Tara. Más recientemente, actuó en la segunda temporada de True Detective de HBO como el padre policía jubilado de Colin Farrell, el detective Ray Velcoro.

Le sobrevive quien fue su esposa por 27 años, Marie-France Ward, y su hijo, Django Ward.