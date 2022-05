“Las dos últimas películas que hicimos juntos fueron realmente difíciles”: la otra mirada a la fractura de los hermanos Coen

Los hermanos Coen dejaron su cuenta en 18 largometrajes: el primero, Simplemente sangre (1984), y el último, La balada de Buster Scruggs (2018). Tras más de 30 años trabajando como dupla, Ethan y Joel Coen decidieron separar sus caminos, alertando sobre el eventual fin definitivo de una de las sociedades creativas más fecundas e inventivas del cine de la últimas décadas.

El cansancio parece haber hecho mello en el dúo, que pese a eso ha descartado haber experimentado alguna riña mayor. Joel lo manifestó de esa manera mientras lanzaba The tragedy of Macbeth -su acercamiento a Shakespeare con Frances McDormand y Denzel Washington- y ahora Joel ha ahondado en sus razones, en medio del estreno en Cannes de su documental Jerry Lee Lewis: Trouble in mind.

“No pasó nada, ciertamente nada dramático”, le dijo a Associated Press. “Empiezas cuando eres niño y quieres hacer una película. Todo es entusiasmo, vamos a hacer una película. Y la primera película es simplemente muy divertida. Y luego la segunda película es muy divertida, casi tan divertida como la primera. Y después de 30 años, no es que no sea divertido, pero es más trabajo de lo que era antes”.

Joel se detuvo en la complejidad a la que se enfrentaron trabajando en sus dos filmes más recientes, ¡Salve, César! (2016) y La balada de Buster Scruggs.

“Las dos últimas películas que hicimos juntos yo y Joel fueron realmente difíciles en términos de producción. Quiero decir, muy difíciles. Entonces, si no tienes que hacerlo, en cierto punto piensas: ‘¿Por qué estoy haciendo esto?’“.

El cineasta tiene en carpeta una nueva cinta coescrita junto a su esposa, Tricia Cooke, pero no proyecta su carrera más allá de ese horizonte. De hecho, no descarta un regreso de la pareja que encabezó junto a su hermano.

“Ir por caminos separados parece sugerir que podría ser definitivo. Pero nada de esto sucedió definitivamente. Ninguna de las decisiones es definitiva. Podríamos hacer otra película. No sé cuál será mi próxima película después de esta”, cerró.