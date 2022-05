Los históricos Europe vuelven a Chile

Cuentan dos escalas en el Festival de Viña y un par de shows en Santiago. Pero, más aún, ostentan una serie de hits plegados a la memoria colectiva y distribuidos a través del dial FM desde los 80, sucesos como Carrie, Open Your Heart, Prisioners in Paradise o la muy escuchada The final countdown.

Con esos antecedentes, los suecos retornarán al país: el show será el 1 de diciembre en el Movistar Arena. Será la vuelta de la banda a la capital luego de tres años, cuando estuvieron como parte de su periplo Walk the earth.

Según un comunicado, “durante la pandemia Europa tuvo que aplazar giras por Europa y Estados Unidos, en ese lapso de tiempo, y se centró en las redes sociales con el proyecto “Friday Nights with Europe the Band”, este proyecto se dividió en dos partes: las “Europe Exclusive Lockdown Sessions”, las que consistieron en 5 sesiones pre grabadas por los miembros en sus hogares, de 5 grandes éxitos de la banda; está primera parte del proyecto culminó con dos “streamings” de los conciertos ofrecidos en el “Sweden Rock Festival” en 2013 y en el “London’s Roundhouse” en 2016, respectivamente”.

“La segunda parte del proyecto se llevó a cabo el 2021, bajo el título de “Ask the Band”, donde los fans podían hacerles preguntas directas a los miembros de la banda”.

Las entradas para la cita en el Parque O’Higgins ya se encuentran a la venta en Puntoticket.