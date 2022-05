El mejor estreno en la carrera de Tom Cruise: la nueva Top Gun arrasa en taquilla

Postergada dos años debido a la pandemia, Top Gun: Maverick finalmente ha salido a los cines del mundo con bombos y platillos. Primero se mostró en el Festival de Cannes, donde Tom Cruise fue reconocido con una Palma de Oro, y la semana pasada debutó en las salas del orbe.

Su lanzamiento venía antecedido por grandes críticas y por los pronósticos que apuntaban a que se convertiría el mejor estreno en la carrera del actor. Pero su desembarco en la pantalla grande ha incluso superado las expectativas.

Entre el viernes y el domingo la película totalizó US$ 134 millones en cines de Norteamérica, encumbrándose como uno de los mejores lanzamientos desde el inicio de la pandemia, listado encabezado por Spider-Man: Sin camino a casa (US$ 260 millones), Doctor Strange en el multiverso de la locura (US$ 187 millones) y The Batman (US$ 134 millones).

Foto: Paramount Pictures

De paso, se convirtió en el debut más taquillero para una cinta protagonizada por su estrella. También superó en US$ 100 millones lo que recaudó la película original en 1986, y hasta ahora lleva US$ 248 millones en el mundo.

Protagonizada por Cruise, la secuela presenta a Pete “Maverick” Mitchell en su rol de entrenador de un grupo de pilotos de Top Gun que deben encarar una peligrosa misión. También actúan Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris y Val Kilmer, quien retoma el papel de Iceman de la primera cinta.