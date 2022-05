El sorpresivo cameo de Flea en el regreso de Obi Wan Kenobi

“Hola, princesa”, le dice el cazarecompensas a la pequeña Leia (Vivien Lyra Blair) antes de perseguirla por el bosque. El sujeto en cuestión es interpretado por Flea, el carismático bajista de los Red Hot Chili Peppers, quien debuta en el universo de Star Wars en Kenobi, la serie sobre el legendario maestro jedi Obi-Wan Kenobi recientemente estrenada en la plataforma Disney +.

En la ficción, Flea es Vect Nokru, un cazarcompensas contratado por Reva Severand (Moses Ingram) para secuestrar a la pequeña Leia (entonces de 10 años) y así activar una trampa que le permita capturar a Obi-Wan Kenobi, quien hasta entonces se había mantenido escondido en su exilio en el pequeño planeta Tatooine.

Flea en Obi-wan Kenobi

Y la trampa efectivamente funciona; desesperado por el secuestro de Leia, su padre adoptivo, el senador Bail Organa, le pide a Obi-Wan que salga de su exilio y recupere a la niña. “Por favor, viejo amigo, una última batalla”, le ruega. El maestro jedi, a medio camino entre el recelo y su lealtad hacia su viejo amigo de batalla, accede. Justamente lo que esperaban Reva y Vect.

Así, el jedi cae en la trampa y el capturado por Vect, quien se burla de él apenas lo tiene a la vista. “No sabía que los jedi sangraban”, le dijo. Sin embargo, la historia dará un vuelco, y Obi-Wan logrará escapar.

No es la primera vez que el bajista de los Chili Peppers participa en una película; ya lo hizo en producciones como Volver al futuro II y III, Motorama, El gran Lebowski, entre otras. Asimismo, no es el primer músico en participar con un cameo en Star Wars; en The Rise of Skywalker (2019), aparecieron Ed Sheeran, Lin-Manuel Miranda, y los compositores Michael Giacchino (quien compuso la música para películas como The Batman) y el mismísimo John Williams, el hombre tras la música de Star Wars.