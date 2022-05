De Beach Boys a Kiss: escucha la banda sonora de la cuarta temporada de Stranger Things

Ya está disponible en las plataformas digitales el volumen uno del álbum Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, que reúne las canciones que suenan en la cuarta temporada de la serie, excepto en sus episodios finales.

Para lo último se deberá esperar hasta el viernes 1 de julio, día en que se estrenará la parte 2, la que incluye la totalidad de temas del volumen 1, además de música adicional de los episodios finales de la temporada.

El volumen incluye temas de diferentes épocas y estilos, como Play With Me, de Extreme; Detroit Rock City, de Kiss; California Dreamin’, de The Beach Boys; Psycho Killer, de Talking Heads, entre otros.

El álbum de la banda sonora está conceptualizado y producido por The Duffer Brothers y Nora Felder, quien se ha desempeñado como como supervisora musical de la serie desde su inicio, e incluso le valió una nominación Music Supervision Grammy el primer año en que se reconoció la categoría por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

Ambos discos estarán disponible en formato CD y casete desde viernes 9 de septiembre, los que se pueden reservar acá. Mientras, los fans del vinilo deberán esperar hasta fin de año.