Temporal: Martín Benavides regresa en clave instrumental

El músico chileno Martín Benavides acaba de estrenar Temporal, su nuevo álbum que reúne exclusivamente piezas instrumentales. Se trata de un proyecto gestado durante un viaje, el que ejecutó sólo con instrumentos que pudieran caber en una maleta. Justamente el estreno del álbum lo sorprende en medio de un recorrido por Europa, donde Benavides se presentará en el festival español Primavera Sound junto a Dj Pérez y Matíah Chinaski.

Temporal, es un álbum de trece piezas que se mueven en el territorio de la electrónica. “Me fui percatando que mientras más lenta y meditativa ejecutaba la música, los timbres de los aparatos se volvían más interesantes y más me gustaba el resultado sonoro. Yo soy bastante ansioso, y quise encontrarme aquí con mi lado más sereno y entregar tranquilidad a quienes escuchen”.

El músico explica el nombre del disco: “Lo de Temporal gira en torno a la relación de la mente con el tiempo; el tiempo entendido como un instante, pero también como velocidad; tiempo como tempo musical y como temporal climático, que fue el evento sincrónico que me regaló el título”.

Entre los temas del álbum, figuran dos piezas que no son de su autoría; una es While the World Weeps del organista Dr. Lonnie Smith y el otro es una versión libre de El Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara, en que el músico usó el theremín, un instrumento poco habitual en producciones chilenas: “intenté aprovechar sus capacidades en el más amplio sentido: tímbricas, melódicas y armónicas”.

Martín Benavides es un músico de probadas credenciales que ha colaborado con gente como Francisca Valenzuela, Los Tres, Ángelo Pierattini, Manuel García, Rulo y Yorka. También ha trabajado de forma más permanente con gente como Fernando Milagros, Pablo Ilabaca y Matíah Chinaski.