“Una pieza muy apasionante”: Queen lanzará canción inédita con la voz de Freddie Mercury

Una canción inédita de Queen, con la voz de su fallecido cantante Freddie Mercury, será lanzada en los próximos meses. Así lo confirmaron el baterista Roger Taylor y el guitarrista Brian May, los dos integrantes sobrevivientes que han seguido en activo con el grupo.

Los músicos confirmaron que se trata de una grabación perdida de las sesiones del álbum The Miracle (1989), el penúltimo que la banda grabó con Mercury, antes de su muerte en 1991, y que destacó por sencillos como I want it all.

“Encontramos una pequeña joya de Freddie, de la que nos habíamos olvidado. Es maravilloso, en realidad. Fue un verdadero descubrimiento. Es de las sesiones de The Miracle y creo que saldrá en septiembre. Es una pieza muy apasionante”, le contó Taylor a BBC Radio 2 antes de la actuación de Queen con Adam Lambert en el concierto de jubileo de la reina Isabel II el pasado fin de semana.

Según los músicos, en principio notaron que por el estado de la grabación, era difícil conseguir algo. Sin embargo, tras recibir la ayuda de un equipo de ingenieros, se consiguió el milagro.

“Estaba escondido a simple vista -explicó Brain May en la misma charla-. “Lo miramos muchas veces y pensamos, ‘Oh no, realmente no podemos rescatar eso’. Pero, de hecho, volvimos a entrar allí y nuestro maravilloso equipo de ingeniería dijo: OK, podemos hacer esto y esto. Es como una especie de coser pedazos juntos. Pero es hermoso, es conmovedor”.