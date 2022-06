The Gathering regresa a Chile con show en el Teatro Caupolicán

Una década después de su primera presentación en Chile, The Gathering vuelve en gloria y majestad para reencontrarse con su público, el próximo 26 de septiembre en el Teatro Caupolicán. En este retorno, que debió realizarse en 2019, la emblemática agrupación neerlandesa de rock-metal celebrará sus 32 años de trayectoria interpretando una selección de sus temas más conocidos, además de su nueva producción llamada Beautiful Distortion. Entradas a la venta en PuntoTicket.

A lo largo de historia musical, The Gathering se ha convertido en una de las bandas más influyentes del metal a nivel internacional, principalmente por la incorporación de una voz principal femenina, toda una innovación en los ‘90. Con 19 discos editados, los neerlandeses han destacado por transitar por diferentes sonidos dentro del metal, donde ninguno de sus álbumes es igual a otro.

En abril de este año, lanzaron su álbum Beautiful Distortion, definido como ecléctico y el más dinámico y melódico de su discografía hasta ahora. En estos ocho temas, The Gathering nos habla de la distorsión que se aprecia en la interacción humana, así como también sobre los desafíos y las fallas de la comunicación en las relaciones debido a las percepciones alteradas, pero donde rescatan a pesar de todo, la belleza que puede salir de aquello.

Beautiful Distortion es el primer disco de The Gathering en casi una década. Si bien el proyecto existía hace varios años, las dificultades de la pandemia retrasó el estreno hasta ahora. El álbum fue grabado en Studio Arnold Muhren en Volendam (Países Bajos), mientras que todas las voces se grabaron en Bergen Lydstudio (Noruega), bajo la producción de Attie Bauw (Judas Priest, Scorpions) y la masterización de Maor Appelbaum (Faith No More, Voivod).

En este esperado reencuentro, abrirá el show Poema Arcanvs, banda chilena de doom/death metal que ha sido precursora en la escena nacional y de gran influencia en Sudamérica. Nacida en 1992, Poema Arcanvs se ha presentado con gran éxito en Europa, e incluso su sexto disco Stardust Solitude fue reconocido en la lista de los mejores álbumes de 2020 del sitio del Reino Unido The Killchain, así como también ha sido nominado por Metal Injection para su lista de mejores álbumes de 2020.

Cabe señalar, que los tickets emitidos con anterioridad para el concierto de The Gathering son totalmente válidos para la nueva fecha confirmada: el 26 de septiembre en el Teatro Caupolicán. Venta de entradas, a través de la plataforma PuntoTicket.