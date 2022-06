Blondie abre el baúl de los recuerdos: lanzarán box set con demos y rarezas

Un nuevo box set recopila la discografía de Blondie y aporta material no revelado al público de la afamada banda de los setentas y ochentas. La colección titulada Blondie: Against the Odds 1974-1982, incluye los seis primeros discos de estudio, junto con más de treinta tracks nunca escuchados, entre demos, tomas descartadas, versiones alternativas y rarezas varias.

Se trata de material en su mayoría extraído de cintas masters y grabaciones que se encontraban en el granero perteneciente al guitarrista y compositor Chris Stein en Woodstock, Nueva York. “Tengo la esperanza de que este proyecto brinde un vistazo al proceso y parte del viaje que las canciones tomaron desde la idea hasta la forma final”, señaló el músico en un comunicado.

Y además explica lo que encontrará el público en el box set. “Algunas de estas cosas son como bocetos iniciales; las viejas máquinas de cinta son como cuadernos primitivos. Lo más complicado para mí siempre fue sacar las melodías de mi cabeza y convertirlas en realidad y los cambios que ocurrirían en el camino”.

Entre las principales novedades, destacan las primeras grabaciones de The Disco Song, la que con el tiempo y tras algunos cambios, acabó por titularse Heart of Glass, uno de los temas clásicos del grupo. Asimismo, hay versiones iniciales de temas populares como Hanging on the Phone y Denis, además de algunos demos de canciones como Live It Up y Angels on the Balcony, grabadas con Giorgio Moroder.

Al respecto, la cantante Debbie Harry señaló en un comunicado: “Es realmente un placer ver lo lejos que hemos llegado cuando escucho estos primeros intentos de capturar nuestras ideas en equipos relativamente primitivos... cuando escucho estas viejas pistas, me pone allí como si fuera un viajero del tiempo. Tan malo como era a veces, también era igual de bueno. Sin arrepentimientos.”

El primer adelanto es una versión de Moonlight Drive, el tema original de The Doors, que no se conocía hasta ahora. Se trata de una grabación a pulso acelerado y con arreglos en que destacan los patterns de batería y la guitarra distorsionada.

El boxset además incluye notas de Erin Osmon, comentarios pista por pista y fotografías inéditas de la carrera del grupo. Estará disponible desde el próximo 26 de agosto en versiones de 10LP, 4LP, 8CD y 3CD.

Escucha la versión de Blondie para Moonlight Drive acá