Diez años sin Nelson Schwenke: el tradicional evento por el músico vuelve a las calles

El 22 de junio del año 2012 es una fecha que el cancionero nacional no olvida. En particular, aquellos crecidos con las composiciones de vuelo poético, sensible y universitario del dúo Schwenke y Nilo en plena década de los 80.

Esa jornada, Nelson Schwenke, fundador del conjunto valdiviano, falleció en un accidente de tránsito en la esquina de Francisco Bilbao y Ricardo Lyon, comuna de Providencia. Un golpe brutal precisamente para las expresiones culturales que bajo distintos ángulos resistieron a la dictadura.

A una década del hecho, la tradicional romería en homenaje al músico que se ha impulsado en el último tiempo retomará su formato presencial, tras dos años de romerías virtuales producto de la pandemia.

El tributo al artista, en este regreso a la presencialidad, se realizará el viernes 24 de junio, a las 18.30 horas, en el Metro Inés de Suárez (Línea 6) como punto de encuentro. Desde allí se caminará, guitarra en mano y en caravana, hasta la reseñada esquina en que Schwenke perdió la vida, donde se realizará un acto cultural con la participación de más de 20 artistas.

“Es muy emocionante volver a abrazarnos, volver a encontrarnos cara a cara. Fueron dos años de romerías virtuales, que fueron muy sentidas porque nos permitió conectar con mucha gente de regiones y de otros países incluso, pero el formato presencial es irreemplazable. Nos alegra poder volver a las calles, sobre todo este 2022 en que se cumplen 10 años de la irreparable pérdida de Nelson”, dice Cristian González Farfán, periodista y organizador del encuentro que se realiza ininterrumpidamente desde 2015.

Como una manera de vincular los diez años de la partida de Schwenke con el cultivo de la décima, los payadores Hugo González y Moisés Chaparro, y la payadora Cecilia Astorga abrirán la jornada con una rueda de décimas improvisadas. A continuación, se presentarán artistas habituales de la romería como Eduardo Peralta, Francisco Villa y Alexis Venegas.

Pero también, y como gran novedad, se podrán conocer en voz de sus autores las canciones originales dedicadas al fallecido artista que se enviaron para la romería virtual de 2021. Entre ellas destacan El vecino Nelson, de Andrés Philo Jofré; Cauce y canción, de Pablo Astudillo; y Orilla, de Javier Labbé.

En la actividad también participarán por primera vez de forma presencial artistas como Maco, Horacio Hernández, Verónica Santiago, Galo, Rosario Segovia, quienes tocarán versiones de canciones del dúo valdiviano.

“Como todos los años, la invitación es abierta para todo quien quiera expresarse en el acto e invitamos especialmente a -quienes quieran- asistir con guitarra para acompañar la romería hasta la esquina de Bilbao con Lyon”, especifca González.

Todos los pormenores de la romería se pueden encontrar en la página de Facebook “Romería por Nelson Schwenke” y de Instagram @romeriaporschwenke. De la primera romería de 2015 quedó un microdocumental, realizado por la productora Gallo Negro, disponible en el siguiente link: https://vimeo.com/133196897.