“Sé que existe”: Emilia Clarke confirma la secuela de Game of Thrones sobre Jon Snow

Poco a poco se conocen detalles de la anunciada secuela de Game of Thrones concentrada en la historia de Jon Snow. La actriz Emilia Clarke, quien interpretó a Daenerys Targaryen en la ficción acaba de confirmar la nueva producción, que tendrá de vuelta a Kit Harrington en el rol del guardián del norte.

La actriz fue consultada por los detalles del spin off de Jon Snow, todavía sin nombre anunciado, en una charla con BBC. Al respecto, señaló que lo supo por boca del mismo Kit Harrington. “Él me lo ha contado. Y sé que existe. Está sucediendo”, señaló.

En Game of Thrones, la actriz Emilia Clarke interpretó a Daenerys Targaryen, la madre de dragones

“Ha sido creado por Kit hasta donde puedo entender, por lo que está en él desde cero”, agregó. “Entonces, lo que estarán viendo, con suerte, si sucede, está certificado por Kit Harington”.

El spin off de Jon Snow, que se concentraría en eventos posteriores a los narrados en Game of Thrones, se suma a otras producciones derivadas de la historia principal que estuvo en pantalla casi una década. En lo inmediato, está anunciada la serie House of Dragon, de HBO, la que se concentra en la historia de la familia Targaryen dos siglos antes de los eventos de Game Of Thrones. Esta se estrenará el 21 de agosto de 2022.

Clarke, señaló que se siente “fascinada” por ver la nueva serie. “Voy a ver esto como un espectador fresco porque está [situada] un billón de años antes de nuestro programa, por lo que se sentirá diferente”. Mientras, la actriz trabaja en la serie de Disney+, Secret Invasion, del universo cinematográfico de Marvel.