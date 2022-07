Relatos de un rebelde: todo lo que sabemos de Andor, la serie de Star Wars que viene

“Mientras hacía la película vivía todo como si fuera la última vez. No sabía que esto pasaría. Ni siquiera sabía que era posible. Y aquí estoy, hablando de Cassian Andor, a quien amo. Amo lo que él representa”, dice Diego Luna en la Star Wars Celebration 2022, desarrollada en Anaheim, California, a fines de mayo y a la que asiste Culto.

Dichoso, el actor ilustra la sorpresa mayúscula que le produjo su retorno a la saga creada por George Lucas. Un asombro amplificado por una razón muy sencilla pero contundente: su personaje debutó en Rogue One (2016), el filme sobre el grupo de héroes rebeldes que sacrifica sus vidas con tal de obtener los planos de la Estrella de la Muerte. Sellando una rareza en un blockbuster actual de Hollywood –en especial para la franquicia en cuestión–, al final de la cinta ninguno de los protagonistas logra sobrevivir.

Diego Luna y el equipo de Andor en la Star Wars Celebration 2022. Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney

Si su adiós fue tan concluyente, ¿qué gatilla que el intérprete mexicano hable nuevamente de su rol en la ficción?

En 2017, con miras a nutrir el catálogo de su futuro servicio de streaming, Disney echó a andar la maquinaria de sus producciones originales para la plataforma y Lucasfilm, pilar fundamental de la compañía, se plegó a ese objetivo. En ese puñado de nuevos proyectos de Star Wars apareció de inmediato la posibilidad de realizar una serie sobre Cassian Andor, el rebelde que irrumpió por primera vez en la película estrenada el año anterior.

Al revés de la reciente Obi-Wan Kenobi –una adaptación de varios conceptos que inicialmente se pensaron para el cine, según se ha especificado–, la trama protagonizada en solitario por Diego Luna siempre se imaginó para la televisión. Concediendo esa diferencia, a ambas las une haber superado retos similares: cómo contar una nueva historia de un personaje cuyo desenlace el espectador ya conoce, o cómo construir un añadido que justifique su propia existencia sin arruinar el canon.

Con fecha de estreno para este 31 de agosto, Andor eligió remontarse cinco años antes de los sucesos de Rogue One, una época en que su protagonista era un tipo muy diferente al que se alió con Jyn Erso (Felicity Jones) en la cinta de 2016.

La primera imagen oficial de la serie. Foto: ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

“Yo diría que tenemos la oportunidad de ir lo más lejos posible de ese hombre increíble que fue capaz de sacrificarlo todo por una causa”, señala Luna en la convención de Star Wars. Y asegura: “Al principio no vas a reconocer a Cassian: es un hombre muy egoísta. Vas a ver a un chico que está esperando que ese despertar suceda”.

Por despertar el actor entiende la suma de voluntades de quienes pueblan la galaxia como respuesta ante la represión del Imperio Galáctico, el régimen vigente desde la caída de la República. Una suerte de primer antecedente de lo que terminaría generando su derrumbe, en El regreso del jedi (1983).

“Para mí, el universo de Star Wars es la historia de las personas, es la historia que más tiene que ver con nosotros, nosotros como espectadores, nosotros como fanáticos. Se trata de lo que podemos hacer, se trata del poder que tenemos, se trata del despertar que nos merecemos”, plantea el intérprete.

En Andor el mayor peso de la trama no se lo llevarán personajes sensibles a la Fuerza ni viejos héroes en el exilio. Como sugiere el primer adelanto de la producción, esta es una serie sobre esos nombres que usualmente han ocupado lugares periféricos en la saga y que Rogue One reivindicó con éxito: los héroes y heroínas que no tienen mucho más que su valor e ingenio como armas ante quienes los gobiernan.

Mon Mothma (Genevieve O'Reilly). Foto: ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Uno de ellos es el rebelde Luther, a quien encarna el sueco Stellan Skarsgård y que desempeña “un papel muy importante de nuestra serie”, explica Tony Gilroy, creador y showrunner del proyecto. Aunque también se espera un rol gravitante para figuras de mayor alcurnia, como la senadora Mon Mothma, de nuevo en la piel de la actriz Genevieve O’Reilly. Menos se sabe por ahora de a quiénes darán vida Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller y Fiona Shaw.

Haciéndole honor a su título, la ficción tendrá como principal eje dramático el vuelco del propio personaje que interpreta Luna. Un hombre que descubre “la diferencia que puede generar” en una “era llena de peligros, engaños e intrigas”, consigna la sinopsis oficial de Andor. “Cassian se embarcará en el camino destinado a convertirlo en un héroe rebelde”, completa.

Ese periplo se dividirá en dos etapas: la primera tanda de 12 episodios abarcará un solo año y la ya confirmada segunda temporada –en noviembre comenzarán sus filmaciones– recogerá los acontecimientos de los cuatro posteriores. “Desde un punto de vista narrativo, es realmente emocionante poder trabajar en algo en lo que haces un viernes, sábado y domingo, y luego saltas un año”, indicó Gilroy a Empire sobre un diseño que contempla llegar hasta el inicio de Rogue One.

Diego Luna es quizás el más feliz de todos los involucrados. Y entrega un motivo razonable: “La belleza de esta serie es que no hay forma de que me maten”.