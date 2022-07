Tom Chaplin: líder de Keane anuncia disco solista y lanza short film

Tom Chaplin, el líder de Keane -una de las bandas que renovó el pop inglés de corte más evocativo y melancólico en este siglo- tiene novedades. El próximo 2 de septiembre, lanzará su nuevo disco en solitario, Midpoint, el primero para BMG. Producido por Ethan Johns, esta colección presenta trece canciones que remarcan su estilo, aunque también lo expanden.

“A sus 43 años, Tom Chaplin se encuentra en un punto de equilibrio; o, mejor dicho, en un “punto medio” (midpoint). En la canción que da nombre al disco, la voz de Tom se eleva, pintando el retrato de un hombre que está desconcertado y confundido con los pensamientos de su mediana edad. Estos sentimientos están bellamente capturados en un evocador film protagonizado por Niamh Cusack y dirigido por Lucy Bridger”, afirma un comunicado.

Chaplin comenzó a escribir estas nuevas canciones hace dos años, cuando la gira de Keane, Cause and Effect, de 2019 se vio interrumpida bruscamente por la pandemia. Las canciones, todas fundadas en la reflexión y la imaginación, se grabaron en seis semanas en los estudios Real World de Peter Gabriel en Bath y en The Church de Paul Epworth, en el norte de Londres.

“Me quedé en plan, guau, esto está desnudo comparado a lo que estoy acostumbrado”, admite el artista en un comunicado. “Y me pareció aterrador porque con los discos de Keane hay muchas capas para engrosar las cosas y llenar los espacios, pero este es un disco austero”, presenta el cantante.

Puedes ver aquí el shortfilm Midpoint: