We Are The Grand agenda show en Sala Metrónomo y estrena single: lo puedes escuchar aquí

En el listado de bandas locales adscritas a un pop rock bien resuelto y con personalidad distintiva, We Are the Grand reluce sin problemas.

El conjunto acumula ya una trayectoria con un generoso culto de fanáticos y un par de discos que dan cuenta de una propuesta balanceada entre distintos lenguajes y colores. La misma que ahora abre un nuevo capítulo: El mundo se termina se llama el nuevo sencillo aparecido hoy, adelanto de su próximo álbum -del que ya surgieron tracks como Sombras y Dual- y que intenta dejar testimonio del actual período de crisis e incertidumbre que atravesamos.

Sobre él, la banda comenta: “Durante la pandemia no pudimos estar juntos y no quisimos componer a distancia. Por lo mismo, nuestro sonido actual encapsula esa sensación de ‘liberación’ que tuvimos cuando pudimos reunirnos de nuevo y posee una vibra muy ‘garagera’, dando espacio a la improvisación, la jam. Ha sido un proceso muy colectivo, muy genuino”.

A nivel de letras, esta vez We Are The Grand quisieron reflejar su entorno con un texto que alude a la sensación que muchos poseen: “El mundo está en medio de múltiples situaciones que parecen sacadas de películas de ciencia ficción sobre el fin del mundo; sin embargo, también creemos que ese escenario caótico puede dar paso a algo positivo. A nivel más íntimo, todos los días a alguien se le termina su pequeño mundo, pero también ese puede ser el comienzo de algo nuevo”.

Y como tal, los santiaguinos fijaron un show estelar para los próximos días: se presentarán el sábado 30 de julio en la Sala Metrónomo, con entradas a la venta a través del sistema Puntoticket.

A su vez, El mundo se termina cuenta con un video dirigido por Diego Jaman, el cual fue protagonizado por el actor Nelson Polanco, quien apareció en los últimos meses en series como 40 días en la oscuridad (Netflix) y La Jauría 2 (Amazon Prime).

Y al igual que los singles anteriores del cuarteto, fue mezclado por Brendan Dekora, quien registra trabajos para Foo Fighters, Nine Inch Nails y Garbage, entre otros.

Puedes ver aquí el videoclip y escuchar la canción: