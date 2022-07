El creador de Los Soprano despide a Tony Sirico: “Todos lo amamos”

David Chase se imagina a Tony Sirico en el más allá. Se lo imagina “solo siendo él mismo”.

Es parte de lo que el creador de Los Soprano expresó en su conversación con el medio Vulture, en el marco de un último adiós al celebrado actor que encarnó a Paulie Walnuts en la ficción de HBO.

Su muerte, ocurrida el pasado viernes 8 en Florida a los 79 años, enlutó a sus compañeros y fanáticos, pero también reflotó diferentes anécdotas de las grabaciones de una de las series más legendarias de la historia.

“¡Él nunca me preguntó nada! Al menos no puedo recordar que alguna vez me haya preguntado algo”, contó Chase entre risas. “¡Él no era el tipo de actor que tuviera muchas preguntas sobre su personaje!”.

La explicación más lógica es que en su juventud Sirico tuvo problemas con la ley y se le asoció con la mafia local. Lo arrestaron por primera vez a los siete años y eso se repetiría casi una treintena de veces. Incluso estuvo en la cárcel en dos oportunidades.

En el momento que el cerebro de Los Soprano lo eligió ya acumulaba varios años de experiencia en el cine. Había trabajado en Buenos muchachos (1990), de Martin Scorsese, y en un puñado de filmes de Woody Allen, así como en otros títulos que reforzaron su imagen ligada a los roles de mafiosos.

“Diré que Tony fue parte de uno de los mejores elencos de todos los tiempos. Sin duda, fue el mejor elenco con el que he trabajado, y he trabajado con algunos elencos increíbles. Pero él fue el único que me pidió que cambiara una línea. Y lo hice”, reveló.

Tony Sirico y James Gandolfini en 2008. Foto: AP Photo/Chris Pizzello, File

El cambio era muy puntual: otro personaje se refería a Paulie Walnuts como “matón”. “No le gustaba esa palabra”, señaló.

El realizador también abordó la cercanía del intérprete con James Gandolfini y el viaje de ambos a Irak, para visitar a las tropas estadounidenses. “Jim solo quería ir allí, por las tropas, y Tony quería ir con él. Y fueron”.

“La pérdida de Tony es tu pérdida tanto como la mía. Todos lo amamos. Él era único en su clase”, reflexionó Chase.