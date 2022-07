Roger Waters se considera a sí mismo “mucho, mucho más importante” que The Weeknd o Drake

Durante estos días, el histórico líder de Pink Floyd, Roger Waters, se encuentra realizando la gira This is not a drill, una serie de conciertos que lo llevarán diversas ciudades del mundo y que originalmente se llevaría a cabo el 2020, pero cuyos planes debieron ser pospuestos por la pandemia.

En ese marco, Waters y su banda aterrizaron en Toronto, Canadá, con dos conciertos programados para el 8 y 9 de julio. Sin embargo, fue una entrevista publicada el pasado viernes por el medio canadiense The Globe and Mail lo que despertó el interés de la prensa internacional.

Roger Waters. Foto por David J. Rogowski.

Dentro de la conversación, el músico británico esbozó una crítica a los diarios locales de dicha ciudad por no haber cubierto sus recitales. “Lo que me gustaría saber, sobre lo que me gustaría que reflexionaran, y tal vez preguntar a sus lectores, es si tienen alguna teoría sobre por qué puede ser eso”, lanzó Waters, interpelando directamente al reportero.

“Odio interponerme en el camino de una buena teoría de la conspiración, pero tu concierto no fue el más grande de la ciudad esa noche” replicó el periodista, argumentando que esa jornada lo habían asignado para cubrir la presentación de The Weeknd, el que finalmente no se llevó a cabo por problemas eléctricos.

Algo que el artista incluyó en su argumento: “El de (The) Weeknd fue cancelado. Y mi show fue por dos noches. No tengo idea de qué o quién es The Weeknd, porque no escucho mucha música. La gente me ha dicho que es un gran acto. Bueno, buena suerte para él. No tengo nada contra él. ¿No hubiera sido posible revisar su programa una noche y mi programa otra noche?”, afirmó Waters.

El reportero del The Globe and Mail explicó al ex Pink Floyd que el medio ya no cuenta con el espacio de cobertura musical que tenía antes, pero que sí intentó conseguir una entrevista con él antes de su concierto. “Me alegra escuchar eso y espero leer esto en las páginas de su periódico”, sentenció el músico.

“No estoy tratando de hacer un ataque personal. Solo digo que me pareció extraño. Y, por cierto, con el debido respeto a The Weeknd o Drake o cualquiera de ellos, soy mucho, mucho, mucho más importante de lo que cualquiera de ellos será jamás, sin importar cuántos miles de millones de reproducciones tengan. Están sucediendo cosas aquí que son fundamentalmente importantes para todas nuestras vidas”, concluyó Waters, generando con ello diversas reacciones mediáticas

Cabe destacar que los conciertos del británico suelen estar cargados de referencias a varios temas políticos y sociales, algo que ha caracterizado su carrera como solista.