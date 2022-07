Harry Styles a las aulas: se abre la primera clase universitaria sobre el artista

El nombre masculino más relevante del pop en estos días, es el británico Harry Styles. Su álbum Harry’s House, ha estado entre los más escuchados de la temporada gracias a su primer single, As it was, que ya acumula más de 10 semanas al tope del Billboard Hot 100 chart en EE.UU.

Por ello, el interés por su figura se extendió al mundo académico. En la Universidad Estatal de Texas se anunció la primera cátedra dedicada al artista, llamada Harry Styles and the Cult of Celebrity: Identity, Internet and European Pop Culture.

La clase se impartirá desde la primavera boreal de 2023 (es decir, hacia el equivalente del primer semestre del año entrante). El académico a cargo, Louie Dean Valencia, comentó en una publicación en su cuenta de Twitter los detalles sobre la cátedra. “No nos centraremos en su vida privada, solo en su arte y activismo público y en el cine, la literatura, la filosofía y la música que ha reconocido como influyentes. Del mismo modo que estudiamos la obra de Shakespeare, Toni Morrison, Virginia Woolf o cualquier gran artista”.

El curso está orientado solo a estudiantes de la mentada casa de estudios que cuenten con requisitos específicos. Sin embargo, en un hilo en Twitter, Dean Valencia no descartó que la cátedra “tenga eventualmente una versión en línea”.