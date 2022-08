Romance maldito: Bones and All, la nueva cinta de Timothée Chalamet y Luca Guadagnino

Nueva colaboración entre el director Luca Guadagnino y el actor Timothée Chalamet (Llámame por tu nombre, 2017), Bones and all tiene confirmada su participación en la 79° edición del Festival de Venecia, que se desarrollará entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre.

En la previa a su estreno mundial, Chalamet compartió el primer adelanto de la película, una historia de amor entre dos jóvenes caníbales que inician un viaje por Estados Unidos.

“¿No crees que soy una mala persona?”, le pregunta Lee (Chalamet) a su pareja, Maren (Taylor Russell). “Todo lo que pienso es que te amo”, replica ella.

Basada en la novela homónima de la escritora Camille DeAngelis, la cinta sigue a los adolescentes mientras recorren miles de kilómetros en la época en que el país estaba gobernado por Ronald Reagan, aunque “todos los caminos conducen de regreso a sus aterradores pasados”, señala la sinopsis.

“Hay algo en los marginados, en las personas que viven al margen de la sociedad, que me atrae y me conmueve. Quiero ver dónde se encuentran las posibilidades para ellos, atrapados en la imposibilidad que enfrentan. La película es para mí una meditación sobre quién soy y cómo puedo superar lo que siento, especialmente si es algo que no puedo controlar por mí mismo. Y por último, y más importante, ¿cuándo podré encontrarme en la mirada del otro?”, explicó Guadagnino a través de un comunicado de prensa.

El resto del elenco lo componen Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Jessica Harper, Chloë Sevigny, Francesca Scorsese y David Gordon Green.

El filme llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 23 de noviembre.