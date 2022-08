Sacheen Littlefeather: Hollywood pide disculpas 50 años después a la actriz indígena que rechazó un Oscar en nombre de Marlon Brando

La Academia de Hollywood le ofrece disculpas a Sacheen Littlefeather. Casi 50 años después de que la actriz y activista indígena rechazase en vivo y directo, y en nombre de Marlon Brando, el Oscar que le fue concedido al actor en 1973 por su papel en El padrino, la institución ha hecho pública una carta enviada a la intérprete en la que se pide perdón por los agravios que ella sufrió tras el gesto.

“El abuso que has soportado por tus declaraciones ha sido inmerecido e injustificado. La carga emocional que has tenido que sobrellevar y el precio que ha supuesto para tu carrera en nuestra industria es irreparable. Durante demasiado tiempo, el coraje que mostraste no ha sido reconocido. Por ello, ofrecemos nuestras más sinceras disculpas y nuestra sincera admiración”, se lee en la misiva firmada por el presidente de la Academia, David Rubin.

Littlefeather, en ese entonces de 26 años, que fue enviada a la gala de 1973 por Brando, explicó en su discurso que no podía aceptar el premio por “el trato a los indoamericanos por parte de la industria cinematográfica y en la televisión, además de los recientes acontecimientos en Wounded Knee”. Con ello hacía referencia a un violento altercado entre nativos americanos y agentes federales que tuvo lugar en el Estado de Dakota del Sur en el mismo año.

Sacheen Littlefeather. (AP Photo, File)

El gesto y discurso de la activista levantó abucheos -y aplausos aislados- entre los asistentes a la entrega de los premios y la actriz tuvo que ser escoltada por los guardias de seguridad. De acuerdo con Littlefeather, esa noche vio cómo algunos le hicieron el Tomahawk chop (un gesto ofensivo para los nativoamericanos). También surgieron rumores sobre una supuesta falsa ascendencia de la activista e incluso de una relación con Brando que hubiera explicado su presencia en la gala. Muchos años más tarde, en 2020, Littlefeather aseguró que John Wayne quiso agredirla por sus palabras.

¿Qué ha dicho la actriz y activista, hoy de 75 años, al gesto de la Academia? Se lo tomó con mesura y humor, incluso con una reflexión algo concisa “Los indios somos gente muy paciente. ¡Tan solo han sido 50 años!”, ha declarado la actriz, que también aseguró al diario The Hollywood Reporter que “nunca pensó que llegaría el día” en el que recibiría unas disculpas.

Para materializar el perdón y el reencuentro, Littlefeather participará en un evento del Museo de la Academia en el que hablará sobre el famoso incidente y sobre la representación de su pueblo en el mundo audiovisual. Dicho acto se celebrará el próximo 17 de septiembre.