Guía básica para esperar House of the Dragon

*¿Cuál es la historia y quiénes son los protagonistas?

Ambientada 150 años antes de los acontecimientos de Game of thrones, House of the dragon (La casa del dragón) arranca con el reinado de Viserys Targaryen (Paddy Considine), un hombre definido como “cálido, amable y decente” que ocupa el mismo Trono de Hierro en el que décadas más tarde se sentará Robert Baratheon.

Su primogénita es la princesa Rhaenyra Targaryen y la mejor amiga de esta es Alicent Hightower, quien a su vez es la hija de la Mano del Rey, Otto Hightower (Rhys Ifans). El otro personaje principal es el hermano del monarca, el príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), un guerrero que irrumpe como heredero al trono.

También juegan roles importantes la princesa Rhaenys Velaryon (Eve Best), antigua aspirante a dominar los Siete Reinos, y su esposo, Corlys Velaryon, quien es el hombre más rico de Westeros y ejerce como Capitán de barcos en el consejo del rey Viserys.

En un comienzo, Rhaenyra y Alicent son interpretadas por las actrices Milly Alcock y Emily Carey, pero a mitad de la primera temporada –utilizando un recurso que nunca ocupó Game of thrones– hay un salto temporal de cerca de diez años que lleva a que los papeles sean asumidos por Emma D’Arcy y Olivia Cooke.

En esencia, la ficción aborda el enfrentamiento entre dos bandos originados por una lucha por la sucesión. Según consignó The Hollywood Reporter, el tema que atravesó la creación del primer ciclo de diez episodios es que “el patriarcado preferiría destruirse a sí mismo antes que ver a una mujer en el trono”.

“Es poderosa, es visceral, es oscura, es como una tragedia de Shakespeare”, señaló el escritor George R. R. Martin, cocreador y productor ejecutivo de la serie. “No hay una Arya, un personaje que a todos les encantará. Todos son defectuosos. Todos son humanos. Hacen cosas buenas. Hacen cosas malas. Están motivados por el ansia de poder, los celos, las viejas heridas, al igual que los seres humanos. Tal como los escribí”.

*¿Aparecerá algún personaje de Game of Thrones?

House of the dragon se introduce en una era de esplendor de los Targaryen, el linaje que cuenta con el poder que le otorgan los dragones (la nueva producción tendrá 17, en vez de los tres de la serie madre). También cuenta con algunos personajes pertenecientes a las casas Lannister y Baratheon, pero fundamentalmente es la historia de los ancestros de Daenerys (Emilia Clarke).

Foto: HBO Max via AP

Debido a que se sitúa 150 años antes de su irrupción en Westeros, no se espera que ningún personaje de Game of thrones tenga participación en el primer spin-off de la saga.

*¿Quiénes son los realizadores detrás?

El guionista Ryan Condal, un fanático declarado del trabajo de George R. R. Martin, invitó a cenar al escritor en 2013 mientras se encontraba trabajando en Santa Fe, Nuevo México, ciudad de residencia del autor. De esa instancia se originó una amistad que explica que en 2018 Martin lo haya contactado para ofrecerle colaborar en los cimientos de lo que más adelante se transformaría en House of the dragon.

Coguionista de dos películas protagonizadas por Dwayne Johnson (Hércules, Rampage: Devastación) y cocreador de la serie Colony junto a Carlton Cuse, Condal atrajo al novelista con sus dotes profesionales y con su conocimiento de su obra de fantasía. De ese modo, y tras el fracaso y estancamiento de otras ideas para continuar Game of thrones, el canal aprobó el proyecto que tomaría como base Fuego y sangre (2018), el libro en el que Martin detalla la historia completa de la casa Targaryen.

Posteriormente, Condal convocó a Miguel Sapochnik, responsable de algunos de los capítulos más espectaculares de Game of thrones (Casa Austera, La batalla de los bastardos, La larga noche). Juntos ejercen funciones de showrunners en House of the dragon y Sapochnik dirige los episodios uno, seis y siete. Los restantes están en manos de Greg Yaitanes, Clare Kilner y Greeta V. Patel.

*¿Participan los showrunners de Game of Thrones?

David Benioff y D. B. Weiss lideraron la creación de las ocho temporadas de la serie de HBO. La dupla escribió la casi totalidad de los capítulos y se hizo cargo de dirigir El Trono de Hierro, el episodio final de la ficción.

Los planes de realizar nuevas historias en el mismo universo comenzaron mientras aún trabajaban en Game of thrones, por lo que habría sido plausible que tuvieran algún grado de implicancia en las producciones en preparación. Sin embargo, tras el lanzamiento de su criticada última temporada, no renovaron su vínculo con HBO y se mantuvieron alejados del desarrollo de House of the dragon. En la actualidad, la pareja de realizadores maneja un acuerdo de exclusividad con Netflix, donde pretenden crear nuevas series para la plataforma.

*¿Cuántas temporadas habrá?

Por ahora no hay confirmación oficial de cuántas temporadas existirán de House of the dragon. Sin embargo, fuentes anónimas han especificado que HBO baraja realizar entre tres y cuatro ciclos, el tiempo en que su trama se podría desarrollar apropiadamente. También está la puerta abierta a que la misma serie u algún spin-off cuenten la historia anterior o posterior de los Targaryen.

*¿Cuándo y dónde se estrena?

El primer episodio de House of the dragon se podrá ver este domingo 21 de agosto desde las 21:00 en HBO y en la plataforma HBO Max. Cada semana se lanzará un nuevo capítulo, hasta emitir el décimo y final el domingo 23 de octubre.