House of the Dragon se convierte en el estreno más visto en la historia de HBO Max

Era uno de los estrenos más esperados del último tiempo. House of the Dragon llegó a Chile la noche del pasado domingo 21, convirtiéndose en el estreno más visto de cualquier serie en la historia de HBO Max en América Latina, superando el récord anterior establecido por el debut de la segunda temporada de Euphoria en más del 60%.

“HBO Max tiene sin duda los mejores fans del mundo. Estamos encantados de haberlos visto a todos esperando ansiosamente el estreno de La Casa del Dragón y sabemos que están ansiosos por volver a la tradición de los domingos. Estamos encantados con este éxito sin precedentes y los invitamos a compartir juntos esta gran historia hasta el final”, dijo a través de un comunicado Tomás Yankelevich, Chief Content Officer de Warner Bros Discovery Latin America.

Además, en la semana previa al estreno del domingo de House of the Dragon , en Latinoamérica hubo un crecimiento del 60% frente a la semana anterior en los visionados de Game of Thrones, ahora que las ocho temporadas se han incorporado a la plataforma en 4K.

House of the Dragon se estrenó el domingo en HBO Max y HBO en 39 países de América Latina y el Caribe. Los nuevos episodios se estrenarán todos los domingos a las 21 horas de Chile.