Accept se suma a evento chileno The Metal Fest

El festival chileno The Metal Fest se realizará el 23 de abril de 2023 en el Movistar Arena y ya tiene resueltos como invitados internacionales a las bandas Kreator, Testament -con Dave Lombardo en la batería-, Stratovarius y Benediction. Puros nombres insignes del género del alto voltaje.

A ellos se suman otros históricos, los alemanes Accept, parte del histórico heavy metal que irrumpió en los años 80. A Chile, la banda regresa para presentar su disco más reciente, Too Mean to Die, el decimosexto álbum de estudio, publicado por el sello Nuclear Blast en 2021. El título fue grabado en la capital mundial de la música, Nashville (EEUU), y producido por el británico Andy Sneap (Judas Priest y Megadeth, entre otros).

Accept, además, arriba conformado por: Wolf Hoffmann, en guitarra; Mark Tornillo, en voz; Uwe Lulis, en guitarra; Philip Shouse, en guitarra; Martin Motnik, en bajo y Christopher Williams, en batería.

Entradas disponibles en PuntoTicket.