Mick Jagger rinde homenaje a Charlie Watts a un año de su muerte

Un año ha transcurrido desde la muerte del histórico baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, acontecida el 24 de agosto de 2021.

El hecho obligó a los miembros restantes del grupo a buscarle un reemplazo, que recayó en el destacado músico de sesión Steve Jordan. Pero 365 días después, su memoria sigue patente. Por ello, el vocalista, el siempre histriónico Mick Jagger, rindió un homenaje a su memoria bastante sobrio.

En su cuenta de Twitter, Jagger escribió: “Pensando en Charlie hoy”, y lo acompañó de un corazón. El post tiene añadido un video con imágenes donde se va al cantante junto al batero con la canción Till the next goodbye, de fondo (del álbum It’s Only Rock ‘n’ Roll, de 1974).

Luego, hay un mensaje en voz en off de mismo Jagger: “Extraño a Charlie porque tenía un gran sentido del humor. Y también lo éramos fuera de la banda. Solíamos pasar mucho tiempo juntos y pasar momentos interesantes. Nos encantaban los deportes: íbamos al fútbol, íbamos a los partidos de cricket y teníamos otros intereses además de la música”.

“Realmente extraño mucho a Charlie”; cerró.