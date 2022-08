Foo Fighters publica su primera foto oficial sin Taylor Hawkins

En sólo unos días, Foo Fighters regresará a los escenarios con sus dos primeros conciertos desde la partida del baterista Taylor Hawkins. Dave Grohl y el resto de la agrupación retornarán con shows que funcionarán como homenaje y abrazo a la memoria del fallecido instrumentista, con grandes músicos invitados.

El concierto, llamado “Taylor Hawkins Tribute Concert”, se hará primero en Londres, el 3 de septiembre, con la presencia de artistas como Liam Gallagher, Mark Ronson, Josh Homme de Queens Of The Stone Age, Supergrass, Brian May, Travis Barker, James Gang, Wolfgang Van Halen, Brian Johnson, y Chrissie Hynde, entre otros.

En su presentación en Los Ángeles, agendada para el 27 del mismo mes, estarán presentes Alanis Morissette, Miley Cyrus, miembros de Queen, Krist Novoselic de Nirvana, John Paul Jones, Pink, Nandi Bushell, Geddy Lee, Alex lifeson, Patrick Wilson y Mark King, entre otros.

El concierto del 3 de septiembre será trasmitido en vivo a través de Paramount+ (solo en Estados Unidos), Pluto TV y por el canal de MTV en YouTube (ahí se podrá ver para todo el planeta).

Como preparativo, el conjunto ha aparecido en Londres para alistar sus ensayos, con miras al espectáculo que se hará en el estadio Wembley. Ahí han coincidido, han compartido después del deceso del baterista en marzo en Bogotá, y se han tomado la primera fotografía sin Hawkins. Todo un simbolismo. Un momento emotivo y singular.