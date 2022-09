Crítica de discos de Marcelo Contreras: Rosalía, Ozzy Osbourne y The Afghan Whigs se abrazan triunfantes

*Ozzy Osbourne - Patient number 9

Desde 13 (2013), el trabajo final de Black Sabbath, el material de Ozzy Osbourne ofrece un carácter enciclopédico en torno a su propia historia grupal y solista como arquitecto del metal, el stoner, y el pop de guitarras duras y acrobáticas. A los 73 años, padeciendo diversidad de achaques, el Príncipe de las Tinieblas sigue agitando los fantasmas del adiós y la proximidad de la locura y la muerte, con el encanto de un tahúr.

Andrew Watt, un productor pop reconocido (Justin Bieber, Cardi B) de corazón rockero a cargo del anterior título Ordinary man (2020), reincide en un sonido moderno comprimido más de la cuenta, y con algunos retoques de autotune fuera de lugar. La selección de estrellas de la guitarra es soberbia. Jeff Beck arrasa soleando en un par de temas; los aportes de Tony Iommi en No Escape from now y Degradation rules, son un estupendo compendio sabático; Eric Clapton retrocede hasta los días de Cream para One of those days; Mike McCready (Pearl Jam) se desquita rockeando en Inmortal, y Zakk Wylde -el más socorrido del disco- es una aplanadora como siempre.

*Rosalía - Motomami +

“Hola, soy la Rosalía y has escuchado Motomami parece ser que hasta el final”, dice la estrella española en el track Thank yu :) seguido de un estrépito, una especie de línea divisoria en esta reedición del exitoso y alabado tercer álbum publicado en marzo de este año.

Motomami + suma nuevas canciones y remixes totalizando 24 títulos. Entre las novedades, se cuentan el single Despechá publicado a fines de julio, un batido de mambo y merengue fabricado en máquinas, que totaliza cinco semanas en la séptima posición del listado Billboard Chile songs; una remezcla de Candy junto al puertorriqueño Chencho Corleone, que palidece ante el original; La Fama en vivo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, calcada a la versión ofrecida en el Movistar Arena el pasado 28 de agosto; y cortes nuevos como la delicada Aislamiento, La Kilié y Chiri -relucientes ejemplos de sus habilidades fenomenales para ampliar el lenguaje de la electrónica de corte minimalista-, y el breve drama gótico titulado Lax. Una nueva invitación para ingresar a uno de los álbumes del año.

*The Afghan Whigs - How do you burn?

“El gran Greg Dulli del que soy fan me dice que el nuevo álbum de Afghan Whigs viene pronto. ¡El primero en 16 años! (...)”, twitteó en enero de 2014 el mismísimo Bob Odenkirk, el protagonista de Better call Saul.

En abril de ese año, la banda estadounidense que en medio del grunge había indagado con ingenio y creatividad en la pasión y el cachondeo del soul, publicó el excelente Do to the beast, presentado al mes siguiente una fría tarde de domingo en el Amanda, en un concierto memorable ante menos de un centenar de asistentes.

Siguió In spades en 2017, tan sólido como el predecesor, y ahora se puede sostener exactamente lo mismo de este álbum con una decena de canciones en 40 minutos, cuyo título fue idea del fallecido Mark Lanegan. Su voz subterránea inconfundible con las resonancias de un didgeridoo, se deja sentir en medio de las florituras beatlescas de The Getaway. How do you burn? reitera los talentos de The Afghan Whigs. Rock muscular y sensible en partes iguales, también apasionado, melancólico y atemporal.