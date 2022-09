Elton John transmitirá su último show en EE.UU por streaming

El legendario Sir Elton John transmitirá su último show en EE.UU en el marco de su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road Tour. El show está agendado para el próximo 20 de noviembre en el Dodger Stadium de Los Ángeles, y se podrá mirar en la plataforma Disney+.

La plataforma anunció el evento, llamado Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances And the Years That Made His Legend. Este tendrá el show final del tramo estadounidense de la gira de despedida del músico de los escenarios, además de un anunciado documental sobre sus últimos meses de gira.

El documental, todavía sn fecha clara de estreno, fue dirigido por RJ Cutler (que entre sus créditos tiene Billie Eilish: The World’s a Little Blurry), junto a David Furnish, el esposo de Elton John. Este tendrá imágenes de conciertos que no se han visto previamente, además de imágenes de archivo y una mira a su vida íntima.

Tras el show en el Dodger Stadium, donde dio dos memorables conciertos en 1975, la gira seguirá por Australia y Nueva Zelandia, para luego seguir por Europa, donde tiene en agenda fechas en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, España, Suiza, Dinamarca, hasta cerrar, por ahora, en Suecia en julio de 2023.