“Sorprendentemente, Brad Pitt es muy buen escultor”: cómo es el elogiado debut del actor en el arte

¿Brad Pitt quiere cultivar un perfil renacentista? Puede ser. Al menos da señales de exhibirse como un hombre múltiple, no sólo circunscrito al cine.

Estos días, el actor debutó como escultor en una exposición conjunta con el músico australiano Nick Cave y el artista británico Thomas Houseago.

Thomas Houseago junto a Nick Cave y Brad Pitt en Finlandia. (Jussi Koivunen/Sara Hilden Art Museum, Lehtikuva via AP)

La muestra se lleva a cabo en el Museo de Arte Sara Hildén de la ciudad de Tampere (Finlandia), y contó en su inauguración con el propio actor estadounidense junto a Cave y Houseago.

De hecho, durante el estreno de la muestra, Pitt habló con los medios locales e intentó explicar por qué hoy al parecer está más cerca del mundo de la escultura que el de la pantalla grande. Por ejemplo, afirmó que el arte consiste en ser honesto frente a la vida, y admitió que ha reflexionado sobre el fracaso de las relaciones humanas.

“He hecho un inventario radical de mí mismo y he pensado en el daño que he hecho a los demás y en los momentos en los que me he equivocado”, dijo Pitt a la televisión finlandesa YLE.

Entre las obras expuestas destaca la primera creación del célebre actor de Hollywood, quien empezó a dedicarse a la escultura tras su divorcio de la también actriz Angelina Jolie en 2017. Su trabajo debut se titula House A Go Go.

Se trata de una casa en miniatura formada por bloques de madera desechados que Pitt recogió del suelo en el estudio que su amigo Houseago tiene en Los Ángeles.

Los otros trabajos del actor incluyen un panel de yeso moldeado que representa una escena narrativa de un tiroteo y un ataúd de bronce fundido del que sobresalen partes del cuerpo humano que intentan liberarse de su encierro.

También aparecen en la muestra varias esculturas de silicona transparente con forma de casa con impactos de bala, en las que se aprecia la trayectoria de los proyectiles, “congelando su movimiento destructivo”, según explica el museo en un comunicado.

Todo ello ya ha recibido las primeras reseñas de la prensa especializada. Por ejemplo, el periódico británico The Guardian tituló: “Sorprendentemente, Brad Pitt es un muy buen escultor”. Luego profundiza: “Pitt no es la primera estrella en probar suerte en el arte, pero sus inteligentes y finamente elaborados reflejos de la violencia estadounidense lo convierten en uno de los mejores”.

“Yo asumiría que Brad Pitt tiene una vida bastante envidiable, incluso en medio de su desordenado divorcio de Angelina Jolie. Y entrar en un museo en Finlandia para exhibir sus esculturas junto con las obras de sus amigos Nick Cave y Thomas Houseago suena como otra extensión genial de eso. Así que sería justo para el resto de nosotros si cayera de bruces como otras celebridades que incursionan en el arte. Pero por lo que puedo ver de su exhibición en línea, ese no es el caso en absoluto”, precisa la crítica.