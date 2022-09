Red Hot Chili Peppers lanza emotivo homenaje a Eddie Van Halen

Ya está disponible en las plataformas digitales el nuevo sencillo de Red Hot Chili Peppers. Se trata de Eddie, una canción que rinde homenaje al fallecido guitarrista Eddie Van Halen, y que a la vez, es el segundo adelanto de su próximo álbum, Return Of The Dream Canteen.

La canción fue escrita al calor del duelo por la muerte del legendario músico, uno de los que puede llevar el mote de héroe de la guitarra. “El día después de su muerte, Flea entró al ensayo con una línea de bajo emocional. John, Chad y yo comenzamos a tocar y muy pronto con todo nuestro corazón, una canción en su honor se desarrolló sin esfuerzo. Se sentía bien estar triste y preocuparme tanto por una persona que había dado tanto a nuestras vidas”, explicó Anthony Kiedis en un comunicado.

“A veces no nos damos cuenta de cuán profundamente afectados y conectados estamos con los artistas hasta el día en que mueren. Eddie Van Halen fue único en su clase”, agrega.

Kieids aclara: “aunque la canción no habla de Eddie por su nombre, habla de sus primeros días en Sunset Strip y del tapiz de rock and roll que Van Halen pintó en nuestras mentes. Al final, nuestra canción pide que no recuerdes a Eddie por morir sino por vivir su sueño más salvaje”.

La canción sigue a Tippa My Tongue, el primer adelanto de Return Of The Dream Canteen, el que reúne a la banda nuevamente con su histórico productor Rick Rubin. Está construida sobre una emotiva frase de bajo y las guitarras de John Frusciante, siempre con su intransable vocación melódica. Hacia el final, el grupo se desata en una clásica sección instrumental que delata la construcción a partir de una jam.

Eddie Van Halen, virtuoso de la guitarra que descolló entre fines de los setentas y comienzos de los ochentas con la afamada banda que llevó su apellido, falleció el 6 de octubre de 2020 a los 65 años, a consecuencia de un cáncer de garganta.