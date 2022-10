Kali Uchis: “Todavía me identifico como una artista alternativa”

El 17 de noviembre del 2020, la artista colombiana-estadounidense Kali Uchis lanzó Sin miedo (del amor y otros demonios), su segundo disco de larga duración que también fue su primer trabajo grabado casi completamente en español. Pero la sorpresa llegaría unos meses después, cuando Telepatía –que inicialmente ni si quiera estaba considerada como uno de los sencillos del álbum– se transformó en todo un fenómeno viral gracias a Tik Tok.

Desde ese momento, y con justa razón, su nombre se alzó como uno de los más relevantes y frescos de la escena musical contemporánea. Sin embargo, y antes de ese gran hit, la artista ya venía construyendo una carrera llena de innovación que no sólo transita con fluidez desde el español al inglés, sino también entre estilos tan diversos como el bolero, el R&B y el reggaeton: Isolation (2018), su primer álbum de estudio, recibió múltiples elogios por parte de la crítica especializada, y dentro de su currículum se pueden encontrar colaboraciones con músicos de la talla de Tyler, The Creator, Snoop Dogg y Gorillaz.

Hace unos días, la plataforma Sprite Limelight -dedicada a poner el foco sobre artistas pioneros de todo el mundo para incentivar la creación musical sobre conceptos en común, relacionados al lema mundial de la marca “no te calientes”- anunció que Uchis sería la encargada de abrir los fuegos en su expansión hacia Latinoamérica. Así, la colombiana se transformará en la primera representante de la región en ser parte del proyecto comandado por el productor James Blake.

“Es un orgullo poder representar a Colombia, entonces dije que sí. Cuando me dijeron que querían ir a Colombia, grabar allá y hacer algo en español… Eso fue interesante para mí. Yo quería hacerlo”, afirma la artista a Culto sobre su incorporación en la plataforma, que ya cuenta con la colaboración de los músicos Coi Leray, Omah Lay y Hua Chenyu.

Kali Uchis. Gentileza de Sprite

Sobre el tono que tendrá su trabajo (que tiene como base una idea entregada por Blake previamente a los artistas), Uchis adelanta que será un tema muy relacionado con el freestyle: “Yo quería divertirme. Lo hice acá en mi casa, grabando mis vocales, haciendo samples con mis vocales... Les estaba contando que esto fue el instrumento más fundamental en la pista –dice mientras muestra un tarro de metal-. Usando cositas que estaban en la casa y divirtiéndome, nomás”.

La explosión latina

El mundo de Kali Uchis siempre estuvo en constante movimiento. Hija de padres colombianos, nació en Virginia, Estados Unidos, pero pasó gran parte de su infancia en la ciudad de Pereira. Esa dualidad cultural permeó todos los aspectos de su vida, incluido su proceso artístico, caracterizado por mezclar frases en inglés y español.

Lejos de ser un gesto demasiado premeditado, Uchis afirma que se trata de un dialecto que forma parte de su crianza. “Cuando yo estoy haciendo arte, cuando estoy escribiendo y cosas así, no me gusta pensar tanto. Es lo que me sale, lo que sale natural. Creo que el hecho de que canto en inglés y en español es porque yo me crie así. Es sólo parte de mí, como persona y también como artista. Terminé mi bachillerato en los Estados Unidos, pero empecé a leer, escribir y todo eso en español antes que en inglés, entonces me parece que eso siempre ha sido parte de mi proceso, cantar en spanglish a veces y mezclar las dos”, comenta.

Durante los últimos años, varios músicos latinos han tomado un protagonismo especial en la industria internacional, especialmente en géneros asociados al urbano, como Rosalía y Bad Bunny. Sin embargo, Kali apunta a que aún hay muchos artistas talentosos de la región por descubrir. “Lo más importante es que estamos dándole spotlight a muchos artistas, porque creo que a veces son las mismas tres o cuatro caras. Y hay tanto talento, sabes... En Latinoamérica, con la música latina, hay tantos géneros, tantos artistas que todavía no son conocidos y que aún necesitan de ese apoyo para también hacerse grandes”, reflexiona.

“Yo no me creo una artista grande como ellos. Pero de todas maneras me parece que es importante darles ese apoyo a todos, porque si no la gente a nivel mundial solo va a ver o saber un lado de la música latina, diez personas de la música latina nomás. Pero creo que es un paso en la dirección correcta”, complementa Uchis.

En ese sentido, considera que el apoyo entre músicos es fundamental para el crecimiento de todos. Y pese a los números que acumulan sus canciones, afirma que no se percibe a sí misma como una figura demasiado famosa: “Yo no creo que sea un household name o una artista tan grande como las otras”. Y, justamente por eso, valora el reconocimiento y las invitaciones como la de Sprite Limelight. “Para mí fue algo bonito que me pidieran ser parte de este proyecto, porque yo no tengo mucha experiencia haciendo cosas comerciales ni nada de eso. Todavía me identifico como una artista alternativa”.

Una artista multifacética

Todas las entrevistas e intervenciones en los medios de Kali Uchis tienen un factor en común: al hablar de su trabajo, no suele referirse a sí misma como cantante ni músico, sino como artista. Para ella, su trabajo desborda los límites de lo meramente musical, pues suele involucrarse en todos los aspectos de su proyecto artístico, desde el diseño de vestuario hasta la dirección de los videoclips.

“Yo siempre supe que la música y el arte eran lo mío. Desde el momento en que pude escribir me puse a hacer canciones. Eso siempre ha sido parte de mi vida. El arte, para mí, es algo muy completo. Yo nunca digo que soy cantante. Siempre me decía ‘bueno, soy una artista, tengo todas estas ideas, quiero crear cosas todos los días, ya sea una pintura, ropa, canciones o un video musical...’. Todo eso, para mí, es la misma cosa. Es parte de cómo me expreso. Todo eso tiene que ver con cómo soy. Estoy muy envuelta en todo”, comenta.

Lo audiovisual es otro elemento muy importante dentro de su trabajo. En ese contexto, Kali afirma que, inicialmente, pensó que se dedicaría profesionalmente a dirigir videoclips: “Yo empecé pensando que iba a ser directora, quería hacer videos musicales para otras artistas. Me encantaba mezclar lo visual con sonidos, con música”.

En cuanto a la importancia de la expresión musical en su vida, la artista explica que “la música para mí siempre ha tenido algo espiritual... Y el hecho de tener la oportunidad de crear cosas también siempre fue algo espiritual, para conectarme a Dios y conmigo misma”.

Ese training creativo la tiene constantemente trabajando en ideas nuevas. A la fecha, No hay ley es su más reciente lanzamiento, que coquetea con ritmos del house y el dance. Al ser consultada sobre la posibilidad de un próximo lanzamiento en formato LP, Uchis afirma que ya se encuentra trabajando en su tercer disco.

“Llevo toda mi vida escribiendo canciones. Todos los días tengo ideas para canciones, para tal y tal cosa... Mi mente siempre está como ¡woaoh!. A veces es muy difícil organizar todo eso. Ya tengo mi tercer álbum que viene. Básicamente estoy trabajando en cómo es que voy a sacar todo eso, porque es mucho... Muchísima música, la verdad”, explica Uchis.

Sobre el proceso, asegura que la parte más difícil viene con la selección de singles y temas promocionales. “Siempre estoy creando cosas, ya la parte más difícil para mí no es crear, sino pensar en cómo sacarlas. Qué va a ir primero, que va a ser lo segundo... Cuáles son los sencillos... Todo eso es lo más difícil para mí, porque es que es tanta música y uno nunca sabe. Yo escribo solita, entonces siempre siento que todas mis canciones son como mis hijos y no tengo un favorito. Es difícil escoger…”, señala.

“En mi mundo perfecto, sólo lanzaría el álbum. Pero no, hay que sacar cosas poquito a poquito para que la gente se dé cuenta de que vas a sacar un álbum y tatatá. Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo”.

Kali Uchis. Gentileza de Sprite

Telepatía, la trastienda de un hit impredecible

El éxito fue su destino natural, pues ni si quiera estaba considerada dentro de los temas promocionales de Sin miedo (del amor y otros demonios). Es más: las expectativas del álbum completo no eran demasiado altas. El recibimiento de la audiencia impactó a todo el equipo de la artista, y por supuesto también a Kali.

“Me sorprendí muchísimo porque la verdad es que yo saqué ese disco en un tiempo muy malo. Fue durante la cuarentena y eran los últimos meses del año. Ese es el peor momento en que puedes sacar algo, porque es cuando la industria ya cerró para vacaciones y todo eso. Pensé que era el peor momento para sacar algo, la verdad. Pero sentí que tenía que hacerlo, ya lo quería sacar y pues la verdad es que todos pensaron que ese disco no iba a ser exitoso por ser mi primer disco cantando completamente, o casi completamente en español”, confiesa.

“Me dijeron que era medio raro, que no era como lo que estaba en el radar en ese momento. ‘No, no te va a ir bien, no va a ser importante, sácalo ya nomás, para terminar con eso’... Y bueno, básicamente no tenía ningún plan de que esto iba a ser exitoso, que iba a tener un hit en el disco ni nada. Todo eso fue algo que pasó, inesperado. Pero pasó... Telepatía no era un sencillo, ni teníamos un video ni nada de eso cuando esa canción empezó a ser viral. Pasó desde la nada. Y gracias a Dios pasó”, complementa la artista.

Justamente por ese factor inesperado, Kali se muestra agradecida por todo lo que trajo consigo el éxito de Telepatía, tanto en la audiencia anglosajona como en la hispanohablante. “Creo que es un ejemplo bonito para las personas que creen que uno tiene que tener mucho apoyo para tener una canción grande, o que tienen que tener, pues quien sabe, las otras cosas que muchos artistas grandes tienen para ser exitosos. No, la verdad yo saqué todo eso sin esperar ningún éxito, sólo porque quería hacer mi segundo disco en español. La saqué en el peor momento, sin apoyo, sin nada de eso y pasó como pasó. Como dije, creo que es un bonito ejemplo para las personas que creen que eso no se puede hacer”, concluye con emoción.

***

El año 2020, Kali Uchis llegaría a nuestro país como una de las artistas internacionales del cartel del Lollapalooza. Pero la pandemia arruinó los planes y su arribo a Chile no pudo concretarse.

Sin embargo, no se cierra a la posibilidad de que su próxima gira por el continente la traiga, por fin, a tierras chilenas. “Hace unos días dijeron que ya terminó la pandemia… Yo estaba muy triste porque esa iba a ser mi primera gira en Latinoamérica. Ya estaba preparada para hacer eso... Pero bueno, vamos a tener otra oportunidad. Eso aún no se anunció, pero sí. Voy a venir a Latinoamérica en el nuevo año”, adelanta.