Sold out: Paramore agota en una hora los tickets para su regreso a Chile

Sesenta minutos bastaron para que la fanaticada agotara todas las entradas puestas a la venta a través del sistema PuntoTicket del concierto que la banda liderada por la icónica Hayley Williams ofrecerá en Chile el próximo 5 de marzo.

Paramore es una de las agrupaciones más importantes de la escena artística y acaban de estrenar su sexto álbum titulado This is Why, el que presentarán en nuestro país como parte de una serie de conciertos que llevarán a cabo además en Brasil, Argentina, Colombia y Perú. En este último, darán el puntapié inicial a esta gira el 2 de marzo en Lima, para culminar en Colombia el 14 de ese mismo mes.

En Santiago la banda espera mostrar toda su puesta en escena y estilo oscilante entre el pop rock y rock alternativo que hoy en día encanta a millones de fans en todo el planeta.

Paramore cuenta con un extenso repertorio entre los que destacan temas como Still into you, This Is Why, Misery Business, entre otros grandes éxitos. Además, registra varios reconocimientos en sus 18 años de trayectoria musical, tales como la musicalización de dos películas de la famosa saga Crepúsculo y más de 22 premios entre los que destacan Grammy´s y Teen Choice Awards.