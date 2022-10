“Es repulsivo”: Martin Scorsese crítica la obsesión de la industria por las cifras en taquilla

Martin Scorsese es un director formidable, dueño de una carrera extraordinaria y en plena vigencia. Además, es un agudo observador del cine y las dinámicas que lo rodean, expresando sus puntos de vista en instancias públicas y artículos de opinión.

En el contexto de la edición 2022 del Festival de Nueva York, el director de Taxi driver volvió a arremeter, esta vez para manifestar su molestia con la fijación de la industria por las cifras de taquilla.

“Desde los años 80, ha habido un enfoque en los números. Es algo repulsivo”, planteó en el certamen que se realiza en su ciudad natal.

“El énfasis ahora está en los números, el costo, el fin de semana de estreno, cuánto ganó en Estados Unidos, cuánto ganó en Inglaterra, cuánto ganó en Asia, cuánto ganó en todo el mundo, cuántos espectadores alcanzó. Como cineasta, y como persona que no puede imaginar la vida sin el cine, siempre lo encuentro realmente insultante”, agregó.

En ese sentido, trazó un paralelo con la instancia en la que se encontraba presente: “Siempre supe que tales consideraciones no tienen cabida en el Festival de Cine de Nueva York, y aquí está también la clave con esto: aquí no hay premios. No tienes que competir. Simplemente tienes que amar el cine”.

También elogió al evento por cumplir con su misión en un momento en que “el cine está devaluado, degradado, menospreciado por todos lados, no necesariamente por el lado comercial, pero ciertamente por el arte”.

Tras estrenar El Irlandés (2019) en Netflix –y en algunas salas–, Scorsese afina detalles de su nuevo largometraje, Killers of the Flower Moon, donde se reencuentra con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, y trabaja por primera vez junto a la plataforma Apple TV+.