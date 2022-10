Starzplay ahora es Lionsgate+: las claves de la renovada apuesta del streaming

Starzplay ahora es Lionsgate+. La plataforma internacional “premium” que opera desde la compañía Starz ha modificado su marca y su diseño en 35 de sus mercados -incluyendo Chile-, rebautizándose con el nombre de su empresa matriz. Todo como parte de una ofensiva dentro de la ruda y estrecha carrera por el streaming, en donde buscan posicionarse con un contenido más “exclusivo”, “provocador” y “adulto”, según definieron hace unos días en la presentación de sus nuevas coordenadas que realizaron en un evento en Ciudad de México.

Todo ello significa que ahora vía Lionsgate+ se podrá acceder al contenido antes disponible en Starzplay.

¿Ejemplos? Gaslit, el thriller político sobre Watergate protagonizado por Julia Roberts; The Great, basada en el ascenso al poder de Catalina la Grande en la piel de Elle Fanning; Gangs of London, el retrato de una ciudad asediada por poderosas bandas internacionales; y The Serpent Queen, un repaso a la vida de Catalina De Medici, con Samantha Morton como protagonista. También son parte de su catálogo títulos como Normal People o P-Valley, además de filmes como El renacido y Spider-Man: De regreso a casa.

Gaslit

En cuanto a su oferta hispanohablante, aparecen series como Señorita 89, producida por la firma chilena Fábula, cuya primera temporada debutó con éxito en febrero -ya está confirmado un segundo ciclo- y que trata sobre el torcido mundo de los concursos de belleza en México durante los 80 y 90; el thriller español Express, el relato de una unidad que lucha por resolver secuestros express y que también ya cerró una nueva temporada; y la miniserie de ciencia ficción El refugio, grabada en Chile en 2021, también de Fábula, con Alfredo Castro y Fernanda Urrejola en el reparto, e inspirada en un concepto de los autores chilenos Julio Rojas, Francisco Ortega y Enrique Videla.

El Refugio

En la cita en México, Lionsgate+ también aprovechó de presentar nuevas producciones en idioma español que estrenará en los próximos meses, como la propia segunda temporada de Señorita 89; Yellow, una suerte de comedia dramática donde dos mujeres secuestran a un taxista de ímpetu suicida (con Eréndira Ibarra, Tessa Ía, Martín Saracho y Lizeth Selene); y Nacho, la apuesta enfocada en la industria pornográfica española e inspirada en la vida de la leyenda del rubro, Nacho Vidal quien ha asesorado de cerca de los libretos. De las anunciadas, es la única que tiene fecha para su estreno mundial: será el 11 de diciembre.

MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 13: (L-R) Teresa Fernández-Valdés, Showrunner de la serie Nacho; Nacho Vidal, quien asesora la producción acerca de su propia vida; y Maria de Nati, actriz de la serie, durante el evento de Lionsgate+ en Ciudad de México. (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images For LIONSGATE+)

En conversación con Culto, la presidenta de canales internacionales de Starz, Superna Kalle, detalla las implicancias de esta nueva era como Lionsgate+: “Nuestro mayor desafío es que la gente nos vea y nos conozca. En lo que nos estamos enfocando ahora es en marketing, para que Lionsgate+ esté en primer lugar y por sobre otros en la mente de las personas, sobre todo al momento de querer ver drama edgy (intenso/ provocativo/oscuro) adulto premium”.

“(Con respecto al cambio de nombre) estuvimos trabajando en eso por bastante tiempo, y principalmente nos quisimos asegurar de llevar nuestro servicio al siguiente nivel. Hicimos mucha investigación. Después de hacer un trabajo de identidad de los consumidores de Latinoamérica, nos queríamos asegurar de tener un nombre que encaje con nuestra imagen, nuestra marca, nuestro nuevo hermoso logo y nuestras gráficas. Lionsgate fue la opción ganadora”.

-¿Cuál será la principal diferencia que ofrecerá Lionsgate+ en comparación con otras plataformas?

Las otras plataformas tienen de todo para todos, diferentes tipos de series y diferentes tipos de programación, mientras que nosotros ofrecemos drama edgy adulto premium.

-¿Por qué han decidido enfocarse en el mundo adulto?

Porque está en nuestro ADN. Al referirse a que es premium, significa que puedes ver cosas que no verías con tus niños o con tu abuela. Que puedes verlo con otros adultos, pues nosotros ofrecemos contenido sobre sexo, drogas, crimen y thriller, y eso nos hace destacarnos y ser diferentes. Nosotros hacemos una sola cosa pero la hacemos bien. Nuestro equipo de programación está muy enfocado en encontrar las mejores historias de todo el mundo.

-¿Qué tan relevantes son para ustedes las producciones locales de cada país?

¡Si! Muy importante. Hemos tenido enorme éxito con debuts de shows y vienen aún muchos más, entonces las producciones locales son muy relevantes, hay creadores fantásticos, gente que cuenta historias, productores y directores fantásticos, aquí y en Latinoamérica, lo cual da un concepto de globalización y de historias globales que entregan autenticidad en cada país donde se da.

“Los consumidores en Latinoamérica han recibido muy bien nuestro trabajo, por lo que sentimos que debemos ofrecerles más y más. El éxito de Señorita 89 es un gran ejemplo para nosotros, con 100% de puntaje en Rotten Tomatoes, lo que es un gran punto para nosotros”.

-¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con la productora chilena Fábula?

Fantástica. Ellos logran traer muy buenas historias y nosotros nos queríamos asegurar como Lionsgate+ de trabajar con los mejores, y Fábula tiene una excelente reputación, lo que nos llevó a tener una experiencia muy creativa y satisfactoria.

*¿Cómo acceder a Lionsgate+ en Chile?

-A través de la aplicación Directo al Consumidor en servicios de Android y Apple.

-En los canales de Apple TV.

-Lionsgate+ también está disponible en las siguientes plataformas locales: Movistar TV, WOM TV, DirecTV Go, Claro Video, Apple TV.