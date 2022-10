Muere el actor y comediante Leslie Jordan

Un nombre suscrito a la comedia y cuyo punto final se ha escrito de forma abrupta. El actor y comediante Leslie Jordan falleció hoy a los 67 años.

Según reporta la web TMZ a partir de fuentes policiales, el artista conducía en Hollywood el lunes por la mañana cuando se sospecha que sufrió algún tipo de emergencia médica y estrelló su BMW contra un edificio. Falleció en el acto.

Jordan se hizo famoso por sus trabajos en programas de televisión populares como Will & Grace, Hearts Afire, The Cool Kids, Call me Kat y American Horror Story.

(Photo by Efren Landaos / SOPA Images/Sipa USA)No Use Germany.

El intérprete ganó un Emmy por su personificación de Beverly Leslie en el programa de televisión Will and Grace. TMZ también agregó que estaba al volante de un BMW cuando se estrelló contra el costado de un edificio en Cahuenga Boulevard y Romaine Street en Hollywood, a las 9:30 a.m. El actor fue declarado muerto en el lugar.

Jordan también actuó en películas como The Help y Ski Patrol, e hizo apariciones especiales en programas de televisión como Hidden Palms, Murphy Brown, Ugly Betty y Boston Legal. Uno de sus papeles más célebres fue el de Earl “Brother Boy” Ingram en la obra de teatro Sordid Lives, que luego se adaptó a una película de comedia romántica de culto del 2000 del mismo nombre.