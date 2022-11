Mon Laferte es nominada a los premios Grammy 2023

La cantautora chilena Mon Laferte fue nominada a los premios Grammy 2023 en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo, por su álbum 1940 Carmen, uno de los dos trabajos que lanzó en el 2021.

La nominación fue anunciada este martes, junto al resto de las categorías. En el global, Beyoncé lidera el listado con nueve nominaciones gracias a su disco Renaissance, lanzado en julio de este año. Le sigue Kendrick Lamar, con ocho, y Adele y Brandi Carlile están empatadas con siete. En cuanto a la música latina, se esperaba una mayor presencia de Bad Bunny por el éxito de su álbum Un verano sin ti, pero solo logró dos nominaciones; eso sí, uno fue por Álbum del año.

En el caso de Mon Laferte, el álbum 1940 Carmen fue grabado mientras se encontraba en Los Ángeles. La misma artista contó la historia del álbum en una publicación en su cuenta de Twitter.

“En el mes de marzo me fui a la ciudad de Los Ángeles con mi compañero Joel, la idea era quedar embarazados y tomarnos un tiempo para descansar, entonces empezamos tratamiento hormonal pero mientras estábamos en tratamiento me entero de que la oficina de management que tenía estaba realizando movimientos sospechosos (estafas) entonces me puse muy mal obviamente y decidí terminar ese contrato, peeero, no se podía yo estaba muy triste por esta situación y además tenía mucho miedo de no quedar embarazada, me sentía a la deriva”, detalló.

De allí vino la decisión de grabar. “Entonces, para acelerar el proceso de término de contrato (en lo que mi abogada trabajaba) la alternativa era hacer un disco. Para mi no es fácil crear música cuando estoy estresada o triste o con miedo, pero me propuse hacer un disco que me ayudara de alguna manera a canalizar”.

Entre las postulaciones a los Grammy y los Grammy Latinos, Mon Laferte es la artista chilena con más nominaciones en la historia. De hecho, su álbum Seis (2021) ganó este año la estatuilla en la categoría Best Regional Mexican Music Album, con lo que sumó su cuarto galardón en el dicho premio. En lo más reciente, el pasado 3 de noviembre la viñamarina se reencontró con el público chileno en un show de alta convocatoria en Movistar Arena.