Aftersun: en el corazón de la película más bella y devastadora del año

Papá (Paul Mescal) e hija (Frankie Corio) disfrutan de sus vacaciones en un modesto resort en Turquía a fines de los 90. Se bañan en la piscina, toman helados, cantan en un karaoke y se ríen de las bromas que comparten. La niña se entretiene con el tipo de cosas que se entretenía cualquier niño antes del auge de las pantallas.

Por razones nunca explicitadas, al progenitor lo cubre una sombra cada vez más grande, algo complejo de decodificar para su retoña. Para el espectador el desconcierto se acentúa con la inclusión de grabaciones caseras de video y con la reiteración de algunas imágenes que sugieren más que revelan.

Escurridiza, asfixiante y, en última instancia, cargada de una extraña emoción, Aftersun nació a partir de las propias experiencias de Charlotte Wells (Edimburgo, 1987), directora escocesa que para crear su primer largometraje se volcó a escrudiñar en los recuerdos junto a su papá. Sin buscarlo obsesivamente, su ópera prima se transformó en un estudio de la memoria, de sus trampas y misterios.

“Fue uno de los aspectos más complicados”, admite en diálogo con Culto. “Pasé mucho tiempo viendo filmes que también profundizan en la memoria. Consideré los diferentes caminos y cómo expresar eso, y finalmente determiné que lo más importante era que la sensación fuera lo más fuerte posible”.

Y revela sus claves: “Estoy interesada en la ambigüedad, en la contradicción y en las personas desordenadas e inconsistentes. Y creo que es difícil capturar eso, al tiempo que consigues la confianza de tu audiencia en que sabes lo que estás haciendo, y estás constantemente a cargo de tus personajes inconsistentes. Esa es una línea realmente muy fina en la que hay que caminar y manejarse. Pero no lo logré sola: tengo muchos colaboradores en quienes busco orientación y comentarios”.

Sus dos socios frente a las cámaras encarnan recorridos dispares: Paul Mescal, el actor irlandés que tras saltar a la fama con la miniserie Normal people se convirtió en uno de los talentos más solicitados de la industria, y la joven Frankie Corio, quien “nos impresionó con su habilidad”, dice.

“Para mí se trataba de darles el espacio para que se conocieran el uno con el otro, que construyeran una relación genuina y capturar esa relación en la pantalla. Obviamente, no son padre e hija, y nunca tendrían ese tipo de intimidad familiar, pero crearon un vínculo y pasaron mucho tiempo juntos”, apunta.

Estrenada en el último Festival de Cannes, Aftersun se ha alzado como uno de los hitos fílmicos de 2022. Ha recibido nominaciones a premios del cine independiente en Inglaterra y en Estados Unidos, y los elogios y el boca a boca han llevado una historia íntima a lugares insospechados. Desde el jueves pasado, en Chile se puede ver en cinco pantallas (Centro Arte Alameda, Insomnia, Sala K y dos complejos de Cinépolis), y la plataforma Mubi la lanzará en su catálogo en una fecha que será anunciada próximamente.

Wells no se pierde y sabe calibrar los alcances que ha tenido la cinta en su fuero más íntimo. “No sé si lo describiría como catártico”, señala, “porque en cierto punto creo que el oficio de la realización de películas se hace cargo de eso. Pero sí creo que había alguna necesidad de que yo hiciera esto, pasara el tiempo reflexionando y retratara algún aspecto de mi relación con mi padre en la pantalla. Y me siento muy orgullosa del filme final”.