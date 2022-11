Columna de Daniela Lagos: The White Lotus: Vuelta al paraíso y al caos

hace 22 minutos

Con tres episodios ya estrenados de la segunda parte de The White Lotus, se puede apostar a favor del nuevo ciclo, que también se aprovecha de lo que el espectador ya ha visto: aquí no hay un inicio con ilusiones de ver una comedia liviana con paisajes de postal; el público ya vio y aceptó una serie en donde la tensión y la incomodidad son elementos centrales y los nuevos episodios no le bajan ni un segundo a la presión.