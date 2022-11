Game of Thrones de luto: muere Wilko Johnson

Esta jornada, los medios internacionales reportaron la muerte de Wilko Johnson, guitarrista de la banda de rock setentera Dr. Feelgood e influyente en el movimiento del punk rock británico. Tenía 75 años.

Un comunicado en la cuenta de Twitter de Johnson señaló que el músico falleció en su casa el pasado lunes 21 de noviembre, y no se entregaron más detalles.

Johnson era un sobreviviente, ya que en 2013 se le diagnosticó un cáncer de páncreas -acaso uno de los más agresivos- en etapa avanzada. Sin embargo, hizo las cosas a su modo: rechazó la quimioterapia y se embarcó en una gira de despedida. “Preferí seguir tocando a estar agotado por los efectos del tratamiento “, dijo en una entrevista para el matutino español El País.

En ese tiempo, declaró a la agencia de noticias The Associated Press (AP): “De repente me encontré en una posición en la que ya nada importa. Nos preocupamos de que se interpongan en el camino de las cosas reales. Y de repente no importa. Todo eso no importa”.

Aunque en un simple giro del destino, fue un fanático de Dr. Feelgood, un médico especialista en cáncer, el que lo ayudó. Mediante una cirugía, le extirpó el tumor de 3 kilogramos, por lo que en 2014 Johnson anunció que no tenía cáncer. Acto seguido, lanzó otro álbum, Blow Your Mind en 2018, y tocó en conciertos con su Wilko Johnson Band hasta el mes pasado. “El tumor fue aumentando en mi cuerpo y hubo un momento en que salía a actuar y la guitarra se balanceaba sobre mi tripa”, recordaba sobre esos días.

Nacido en Canvey Island (Essex), en 1947, Johnson alcanzó la fama con la banda que ayudó a fundar, Dr. Feelgood, en 1971, cuyo rock impulsivo y su forma de tocar la guitarra influyeron en el punk inglés. En 1980 estuvo en Ian Dury & The Blockheads en 1980, y posteriormente en la Wilko Johnson Band.

Además fue actor, interpretando al silencioso verdugo Ser Ilyn Payne en la exitosa serie televisiva Game of Thrones.