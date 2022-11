Polimá Westcoast lanza explosivo nuevo single junto a Quevedo y Mora

Ya está disponible en las plataformas digitales Lacone, el nuevo single de Polimá Westcoast que lo reúne con el español Quevedo, conocido por el hit Quédate, y el puertorriqueño Mora (confirmado para Lollapalooza Chile 2023). Una nueva colaboración internacional, que se suma a sencillos anteriores como Kawaii, en que pudo colaborar con el colombiano J Balvin, o S.O.S, junto a Brytiago.

Lacone, es un tema que el cantante chileno grabó aprovechando su gira europea. “Nació durante viaje a Europa que estuve de gira, fui hasta la casa de Quevedo, en Gran Canaria, a grabar y compartir con él. Ahí nació esta canción”, cuenta Polimá.

Luego, llegó el momento de cruzar el Atlántico para juntarse con Mora. “Luego tomé otro avión para conocer a Mora, fueron muchos aviones los que tuve que tomar, tuve que ir muy lejos”. Tras ello, vino el trabajo para el video, dirigido por Gaspar Álvarez. “El rodaje del video fueron cuatro días de mucho trabajo y realmente llegar a este punto en que puedo estrenarlo, fue algo confortable, quería que la gente lo viera”.

Además del concierto Ultra Solo, junto a Pailita, agendado para el próximo 15 de diciembre en Movistar Arena, Polimá cierra un año estelar para su carrera con su reciente confirmación como artista invitado para el Festival de Viña del Mar. Más aún, el jueves 23 de febrero, además de él se presentará Christina Aguilera, quien acaba de ser confirmada como el número anglo estelar del evento.

REUTERS/Steve Marcus

”Estar con Christina Aguilera es algo loco porque justo la vi presentarse en los Latin Grammy, estuve ahí sentado al lado...¡y ahora me toca con ella el mismo día en el Festival de Viña! eso sí que está loco -dice Polimá-. La vida no para de sorprenderme, me encanta compartir escenario con una artista tan grande como ella, la conozco desde chico, mi familia la ama. Voy a prepararme con todo lo que tengo para ese día y que la gente lo disfrute. Es lo mejor que me ha pasado en la vida”.