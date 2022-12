Kanye West: “Me gusta Hitler”

Kanye West no para con sus declaraciones altamente polémicas e incorrectas. Durante una aparición en el programa InfoWars, del teórico de la conspiración Alex Jones, el artista admitió que “me gusta Hitler”, además de recalcar que la gente en general debe “dejar de despreciar a loz nazis todo el tiempo”, según recogen medios como Rolling Stone.

“Veo cosas buenas sobre Hitler”, introdujo el artista con la cabeza cubierta de negro, antes de lanzar un par de datos sin verificar: “Amo a todos. Los judíos no me van a decir qué puedes amar. Hitler inventó las autopistas y los micrófonos que uso en mi carrera. No puedes decir en voz alta que esa persona no hizo nada bueno. Todos los seres humanos tienen algo de valor que aportaron, especialmente Hitler”.

Kanye West

Cuando el conductor dijo que no le gustaban los nazis, el programa se fue a una pausa, aunque el hombre conocido como Ye alcanzó a intervenir: “Me gusta Hitler”, dijo.

“Tenemos que dejar de despreciar a los nazis todo el tiempo”, comentó cuando el espacio retornaba de la pausa comercial. Jones ahí intentó frenarlo: “Parece que tienes un poco de fetiche con Hitler”.

Hace poco más de un mes Adidas y varias marcas cortaron lazos laborales con el intérprete luego de ser acusado públicamente por escribir en Twitter comentarios interpretados como antisemitas, además de utilizar una camiseta durante la semana de la moda en Nueva York con el texto “Las vidas blancas importan”, en evidente contraposición al movimiento Black lives matter.