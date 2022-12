Con shows de Polimá Westcoast, Soulfía y Fran Valenzuela: Premios Musa llegan este domingo

Este domingo 4 de diciembre se realizará en el Teatro Municipal de Las Condes la cuarta edición de Premios MUSA (www.premiosmusa.cl), el gran evento de votación popular que reconoce lo mejor de la música nacional e internacional, y que está organizado por las 10 emisoras y plataformas digitales de PRISA Media Chile.

Nacidos en 2020, Premios MUSA ha visto pasar por su escenario a músicos de todos los estilos, cuyo denominador es su relevancia en la cultura actual, tales como Denise Rosenthal, Marcianeke, Princesa Alba, además de shows de bandas como Tiro de Gracia, Moral Distraída, Cami, Manuel García, Flor de Rap, entre muchos otras.

Además, ha homenajeado a figuras como Myriam Hernández y Los Jaivas con los Premios a la Trayectoria por todo su impacto cultural.

Este año, el evento contará con los shows en vivo de Soulfía, Young Cister, Francisca Valenzuela, Polimá Westcoast, El Bloque 8, Ceaese, Manuel García y Verónica Villarroel. Además, durante la ceremonia se entregará el Premio a la Trayectoria, que este año recibirá Beto Cuevas.

Transmisión por TV abierta

La ceremonia podrá ser vista y escuchada por los canales digitales de Premios MUSA (Youtube y Facebook de los premios), las radios de PRISA Media Chile (Imagina, Concierto, Rock & Pop, FMDos, Corazón, Futuro, RadioActiva, Pudahuel, ADN y LOS40) y por las pantallas de TVN.

El evento está organizado en dos momentos. Lo primero, es la Alfombra MUSA, por donde desfilarán distintos artistas y personalidades del mundo del espectáculo y la cultura nacional. La transmisión de esta se realizará desde las 19:00 hrs. a través de los canales digitales de Premios MUSA (Youtube y Facebook de los premios) y la señal digital de TVN.

Luego viene la ceremonia de premiación, que comenzará a las 22:30 hrs. y será transmitida por las ya mencionadas plataformas digitales de Premios MUSA; vía streaming en los sitios web y frecuencias de las distintas emisoras de PRISA Media Chile; y además por la señal abierta y digital de TVN.

Revisa la lista de nominados a continuación

1. ARTISTA PROYECCIÓN Standly Antonella Sigala Anto Bosman Clemente Schaerer Karla Grunewaldt

2. ARTISTA POP Francisca Valenzuela Princesa Alba Denise Rosenthal Cami Soulfía

3. ARTISTA ROCK Frank’s White Canvas Angelo Pierattini Tenemos Explosivos Congreso Plumas

4. ARTISTA URBANO Polimá Westcoast Young Cister Pailita Cris MJ DrefQuila

5. ARTISTA TROPICAL Paula Rivas Jordan La Combo Tortuga Chumbekes Noche de Brujas

6. VIDEOCLIP DEL AÑO “La Terapia” – Young Cister “Rey” – Camila Moreno “Ultra Solo (remix)” – Polimá Westcoast, Pailita, Paloma Mami, Feid, De La Ghetto “Mia” – Cami “Like” – Plumas

7. ÁLBUM DEL AÑO “Lo más xulo de tu Insta” – Young Cister “Vida tan bonita” – Francisca Valenzuela “Plumas” – Plumas “Anastasia” – Cami “Chao” – Yorka

8. COLABORACIÓN DEL AÑO “Ultra Solo” – Polimá Westoast, Pailita “Marisola” – Cris MJ, Standly “Baby Otaku” – Pablito Pesadilla, Polimá Westcoast, NickoOG Clk, Fran C “Te lo pido por favor” – Francisco Victoria, Francisca Valenzuela “Que te vaya bien” – Santaferia, Zúmbale Primo

9. CANCIÓN DEL AÑO “Ultra Solo” – Polimá Westcoast, Pailita “Una noche en Medellín” – Cris MJ “Poca fe” – Cami “Dar y Dar” – Francisca Valenzuela “Pégate” – Standly

10. ARTISTA INTERNACIONAL LATINO DEL AÑO Bad Bunny Karol G Rosalía Daddy Yankee Camilo

11. ARTISTA INTERNACIONAL ANGLO DEL AÑO Dua Lipa Coldplay Harry Styles Lizzo Taylor Swift

12. CANCIÓN INTERNACIONAL LATINA DEL AÑO “Provenza” – Karol G “Despechá” – Rosalía “Music Sessions, Vol. 52″ – Bizarrap, Quevedo “Efecto” – Bad Bunny “Envolver (remix) – Anitta, Justin Quiles

13. CANCIÓN INTERNACIONAL ANGLO DEL AÑO “As it was” – Harry Styles “About damn time” – Lizzo “All too well” – Taylor Swift “Break my soul” – Beyoncé “Unholy” – Sam Smith, Kim Petras

14. COLABORACIÓN INTERNACIONAL DEL AÑO “Ojitos lindos” – Bad Bunny, Bomba Estéreo “Hold me closer” – Elton John, Britney Spears “Music Sessions, Vol. 52″ – Bizarrap, Quevedo “Te felicito” – Shakira, Rauw Alejandro “Sigue” – J Balvin, Ed Sheeran