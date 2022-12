El éxito de A24: el paraíso del cine independiente

En términos profesionales, 2022 fue el año de Michelle Yeoh (60). La actriz que lleva casi cuatro décadas haciendo cine fue reconocida por la revista Time como “Ícono del Año”. La distinción llegó tras su interpretación de Evelyn Wang en la aclamada película Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo), la que la ha hecho merecedora de los mayores elogios de su trayectoria y con la que incluso la crítica especializada asegura que podría convertirse en la primera mujer asiática en ganar un Oscar por su interpretación.

Así como en las actuaciones, el éxito del filme se ha expandido en todas sus áreas: recientemente alcanzó 14 nominaciones en los premios Critics’ Choice Awards -que se celebrarán el próximo 15 de enero- incluidas mejor película y director; mientras que compite en seis categorías en los Globos de Oro. Además, la cinta estrenada en marzo pasado en South by Southwest, se ha transformado en todo un éxito de taquilla, alcanzando $61 millones de dólares, siendo la película con mayor recaudación del estudio A24.

Un gran paso para la compañía cinematográfica más prometedora del cine independiente, que desde hace diez años se ha caracterizado por apoyar proyectos de directores primerizos y abordar historias de los más diversos temas, dando total libertad artística a los realizadores.

Es precisamente ese estudio el que está detrás de cintas de renombre, como la ganadora del Oscar Moonlight (Barry Jenkins, 2016), y las aclamadas por la crítica Lady Bird (Greta Gerwig, 2017), Minari (Lee Isaac Chung, 2020), Room (Lenny Abrahamson, 2015), A Ghost Story (David Lowery, 2017), Midsommar (Ari Aster, 2019), Hereditary (Ari Aster, 2018), The Florida Project (Sean Baker, 2017) y The Witch (Robert Eggers, 2015).

Si bien no todas sus películas han sido éxitos en taquilla, muchas han alcanzado gran popularidad, sobre todo en el público joven. De hecho, la cuenta de Instagram del estudio cuenta con más de un millón 400 mil suscriptores y en la popular red social TikTok, usuarios comparten videos recreando trajes de producciones de A24 o de fiestas de disfraces con esa temática.

Pero, ¿cómo una compañía de cine ha alcanzado elogios de la crítica y cientos de fanáticos en el mundo, con apenas una década de vida? La respuesta la tienen sus creadores, Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges, amigos que tras años trabajando en la industria decidieron hacer la empresa que hoy está en la cima del cine independiente.

Ganando un lugar en la industria

A24 fue fundada el 20 de agosto de 2012, y su nombre viene de una carretera italiana denominada “Autoestrada 24″. Allí manejaba Katz rumbo a Roma cuando le vino la inspiración.

Con sede en Nueva York, la empresa inició su camino cumpliendo el rol de distribuidora de películas, seleccionando proyectos cuya producción pagaron otras personas. Su primer trabajo fue financiar parte del presupuesto de A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III (Roman Coppola, 2012). El mismo proceso hicieron con Spring Breakers (2012), cinta con la que alcanzaron más notoriedad en el rubro, y que incluso permitió que los fundadores de la compañía impulsaran una campaña -medio en broma- para nominar a James Franco a los Oscar en la categoría de Mejor Actor.

Pero el verdadero encuentro con la Academia vendría cuatro años después, de la mano de Moonlight (Barry Jenkins, 2016), primera producción financiada y producida por A24. La historia de un hombre afroamericano, que crece en un suburbio deprimido y conflictivo de Miami y la forma en cómo enfrenta su desarrollo afectivo y su homosexualidad, la hizo merecedora de seis nominaciones al Globo de Oro, incluida Mejor Película Dramática; y ganadora del Oscar en la categoría más preciada del galardón.

Sobre el filme, Fenkel confesó que fue “difícil de comercializar”, los nudos estaban en lo poco conocido que era su director y en las dudas de si la historia era rentable, “pero cuando lees algo especial, trabajas para descubrirlo”, indicó Daniel Katz.

Paralelamente, por esos años el estudio ya se consagraba como la cuna del terror psicológico moderno, con películas como The Witch (Robert Eggers, 2015), The Lobster (Yorgos Lanthimos, 2015) y Room (Lenny Abrahamson, 2015), esta última alcanzando múltiples nominaciones y el Oscar para Brie Larson como Mejor Actriz.

La forma en que las películas de A24 abordan el terror no es de las más convencionales. Dejando de lado los sustos repentinos o una explicación lógica de los fenómenos de la trama, los largometrajes suelen enfocarse en el suspenso y en la complejidad de los personajes; ejemplo de ello es Hereditary (2018), la primera cinta del director Ari Aster, quien tras el éxito volvería a triunfar en el género con Midsommar (2019). Y en la misma línea se encuentra la recién estrenada Pearl (2022), precuela de X (2022), ambas producciones del cineasta Ti West.

Las claves del éxito

No pasó mucho tiempo hasta que directores consagrados en la industria notaran el potencial de A24, que en sus primeros cinco años ya alcanzaba una veintena de nominaciones de la Academia con su diverso repertorio. Es así como reconocidos nombres, tales como Sofia Coppola y Dennis Villeneuve, comenzaron a confiar sus proyectos a la empresa cinematográfica.

Aumentando su catálogo de producciones, A24 empezó a contar con una variedad de historias de diferentes géneros en diversos formatos, tales como series de televisión, documentales y cortometrajes. De ahí salieron trabajos como Euphoria (2019), drama adolescente que está pronto a empezar los rodajes de su tercera temporada.

¿Cuál es la clave del éxito? En una entrevista con The Wall Street Journal el año 2017, Daniel Katz -quien por ese tiempo desconocía lo rápido que escalaría la productora- ahondó acerca del proceso de selección de los proyectos, explicando que primero reciben un documento con el resumen de la historia y tras estudiar el argumento de esta, prima el instinto para su selección. “La primera pregunta que siempre nos hacemos es: ¿esto es genial?”, explicó al magazine.

Una vez que el proyecto es aceptado, el estudio ofrece el presupuesto y entrega al equipo completa libertad creativa, cuestión diferente a lo que ocurre en las grandes productoras de Hollywood, donde en ocasiones se exigen cambios de guión o editar escenas a semanas del estreno.

De esa forma, la libertad creativa y el conocer al equipo que formará parte de la cinta, son elementos que marcan la diferencia de esta empresa con otras del mismo rubro. Así lo explica el director de Mid90s (2018), Jonah Hill: “Cuando haces una película en un gran estudio no llegas a conocer a las personas por cuyas manos pasará (...) pero A24 me pidió que fuera a sus oficinas y guiara a todo el personal a través de la película, por lo que ahora todos los que publicarán avances, harán el arte, harán todo, están profundamente familiarizados con las emociones y las ideas que se encuentran en ella, incluso antes de que se haya hecho”.

Otro factor que destaca a la compañía es su forma de publicitar sus producciones, creando campañas llamativas. Ejemplo de ello es la promoción de Ex Machina, que para su estreno en South by Southwest en 2015, en vez de un típico cartel en una calle, A24 creó un perfil de Tinder falso para la protagonista robótica de la cinta, quien apareció en las pantallas de los usuarios con preguntas generadas algorítmicamente sobre el amor. “Muchos de los problemas de dinero en Hollywood tienen que ver con tratar de fabricar algo cultural (...) comprar vallas publicitarias y grandes anuncios de televisión y obligar a la gente a tragar una película”, explicó David Fenkel a The Wall Street Journal.

Otra de las claves que explicaría el éxito en ascenso de A24, estaría en su disposición a indagar con tramas más atrevidas que captarían a públicos más jóvenes. Así lo ve Charles Tremblay, presidente de la productora canadiense Sphere Films, que este año firmó un acuerdo con A24 en virtud del cual se exhibirá en cines de Canadá un amplio catálogo de films del estudio.

“Everything Everywhere All at Once fue un gran éxito entre el público más joven. En términos generales, para las películas más atrevidas, la audiencia principal no son las audiencias mayores. Eso nos ha obligado a pensar cómo manejar las películas dirigidas a audiencias más jóvenes, que han demostrado que están de regreso”, señaló Tremblay a Variety.

Con más de 120 películas en su repertorio sumado a series de tv y documentales, por defecto no todas las producciones de A24 son un éxito. De acuerdo con The Guardian, el estudio ha sacado “algunas (producciones) verdaderamente apestosas, incluyendo The Sea of Trees de Gus van Sant (2015) y Tus k (2014) de Kevin Smith”, no obstante, destacan “la voluntad de apostar”, de confiar en nuevos directores y en sus proyectos.

“Cuando se trata de las películas más grandes de los últimos tiempos, comercialmente hablando, las A24 están muy abajo en la lista, pero en cuanto a las películas que la gente recordará dentro de 20 años, esta compañía independiente parece estar acaparando el mercado”, señala el prestigioso periódico.

Un exitoso 2022 de cara a la temporada de premios

Como un cine “adulto y vanguardista” han catalogado algunos críticos las producciones de A24, y este año parte de su repertorio fue por ese camino, por eso más de una de sus películas estrenadas en 2022 mantienen expectantes a la crítica por sus posibilidades de ser galardonadas.

Entre ellas se encuentra la aclamada The Whale, cinta que marca el retorno de Brendan Fraser al séptimo arte, tras alejarse por más de diez años de la industria cinematográfica al caer en una fuerte depresión. El filme fue estrenado en septiembre en el festival de Venecia, donde Fraser recibió una ovación por más de seis minutos tras la exhibición.

Precisamente esa producción promete pisar fuerte en la temporada de premios del año que viene, donde puede apuntar a más de un galardón. De hecho, ya cuenta con cuatro nominaciones para los Critics Choice Awards, entre ellas a mejor actor y al mejor guión adaptado; y una nominación a los Globos de Oro para su protagonista.

Otra de las producciones fuertes de este año es Aftersun, de la directora Charlotte Wells. La película, con un aura intimista, logró la consagración del actor Paul Mescal en la industria y hasta ahora cuenta con tres nominaciones en los Critics Chioce Awars. El filme aún está disponible en algunas salas chilenas.

Entre las novedades que se esperan para 2023 destaca la nueva película de Ari Asler, Beau Is Afraid, que contará con el protagónico de Joaquin Phoenix. Esta, sería la mayor producción de A24 hasta la fecha.

Además, se esperan films como Showing Up, de Kelly Reichardt, protagonizada por Michelle Williams; y God’s Creatures, dirigida por el dúo Saela Davis y Anna Rose Holmer, con Emily Watson y Paul Mescal en los protagónicos.

También causan expectación los debuts en la dirección de Jesse Eisenberg, con When You Finish Saving The World, que contará con la actuación de Julianne Moore y Finn Wolfhard; y el primer largometraje de Daina O. Pusic, Tuesday, protagonizado por Julia Louis-Dreyfus.

Así, A24 se ha transformado en el paraíso del cine independiente, donde directores y creativos novatos -y consagrados- han encontrado un refugio que les permite no sólo explorar con total libertad, sino que, además ser parte de un núcleo creativo que cada vez va alcanzando más notoriedad en la crítica especializada y en el público, para quienes en definitiva, están hechas sus películas.