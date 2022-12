Los legendarios KC and the Sunshine Band suman concierto en Chile

Ya tenían agendado dos fechas en el teatro Caupolicán, para los días 28 y 29 de abril de 2023.

Ahora, para su periplo por el país, KC and the Sunshine Band adicionó otra escala: será el 30 de abril en el Gran Arena Monticello, en un espectáculo que promete ser un repaso por su generoso catálogo de éxitos, tales como Get Down to Night, Keep it comin’love y I’m your boogie man, entre muchos otros.

La cita empieza a las 21 horas.

Los estadounidenses, que iniciaron su carrera musical en 1973, se mantienen vigentes hasta la actualidad y cuentan con ventas de más de 100 millones de discos, nueve nominaciones a los Grammy, tres premios Grammy y un American Music Award, posicionándolos como una de las agrupaciones más populares que irrumpieron en la década de os 70.

La banda lanzó su último sencillo, Movin’ Your Body, el 2 de junio de 2017, escrita por el fundador, Harry Wayne Casey (KC). La canción impactó en el Billboard Dance Chart en el número 46, lo que le dio su cuarta lista consecutiva de Billboard Dance. “Con toda la tensión del mundo en este momento, quería escribir una canción para ayudar a la gente a escapar y dejar atrás sus preocupaciones”, dijo Casey, según presenta un comunicado.

“Quiero que la gente suba a la pista de baile como lo hicimos en los viejos tiempos y todavía lo hacemos hoy”.

Entradas a la venta por el sistema Topticket.cl desde el viernes 23 de diciembre a las 11.00 am.